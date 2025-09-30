Оракул Ленорман на 1 жовтня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Дівам — нові відкриття, Рибам — удача

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — це колода з 36 карт, кожна з яких має свій символічний зміст. Вона допомагає побачити тенденції дня й підказує, де варто діяти, а де — довіритися потоку подій. Прогноз на 1 жовтня 2025 року відкриє, з якими енергіями стартує новий місяць для кожного знаку зодіаку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Сонце

Успіх і ясність супроводжуватимуть вас у справах. День підходить для активних дій.

Телець — Дім

Сімейні справи або побутові питання потребуватимуть вашої уваги.

Близнята — Лист

Отримаєте важливу звістку або документ. Добре для спілкування й домовленостей.

Рак — Серце

Любов і гармонія наповнять день теплом.

Лев — Букет

День приємних подій і вдячності. Ви зможете порадувати інших і себе.

Діва — Книга

Нові знання або відкриття стануть вашим ресурсом. Час для навчання.

Терези — Лелека

Початок жовтня принесе зміни й оновлення.

Скорпіон — Ключ

Ви знайдете розв'язання важливої проблеми або відкриєте нові можливості.

Стрілець — Зірки

Натхнення й віра у свої сили допоможуть побачити мету чіткіше.

Козоріг — Собака

Підтримка друзів або колег стане запорукою вашої впевненості.

Водолій — Перехрестя

Може з’явитися вибір. Не поспішайте, дійте зважено.

Риби — Конюшина

День удачі, випадкових можливостей і гарного настрою.

1 жовтня 2025 року стане днем оновлення, гармонії та нових можливостей. Діви відкриють нові знання, а Риби відчують удачу. Для інших знаків це буде день любові, ясності, підтримки й рішень, що формують майбутнє.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне, дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.