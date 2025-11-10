Оракул Ленорман на 10–16 листопада 2025 року для всіх знаків зодіаку: Тельцям — стабільність, Скорпіонам — натхнення

Оракул Ленорман / © ТСН

Реклама

Карти Оракула Ленорман показують ключові енергії тижня — де варто діяти активно, а де просто дозволити подіям скластися природно. Протягом 10–16 листопада головною темою стане баланс: між стабільністю та розвитком, відпочинком і ініціативою.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Ключ

Вирішення старої ситуації або новий шанс. Цей тиждень відкриє двері, які раніше були зачинені.

Телець — Якір

Стабільність і впевненість. Ви зможете утримати позиції й завершити важливу справу.

Близнята — Корабель

Рух уперед. Нові плани або ідеї допоможуть розширити ваші горизонти.

Рак — Серце

Тиждень доброти, гармонії та емоційного тепла. Сприятливий період для сім’ї та стосунків.

Лев — Сонце

Успіх, енергія й натхнення. Ваші зусилля помітять, а результати порадують.

Діва — Дерево

Відновлення сил і стабільний розвиток. Добре зосередитися на здоров’ї й внутрішньому балансі.

Терези — Конюшина

Удача в простих речах. Маленькі події принесуть великі радощі.

Скорпіон — Зірки

Натхнення, творчість і духовне зростання. У вас з’являться ідеї, що ведуть уперед.

Стрілець — Вершник

Новини або активні зміни. Починається новий етап, який принесе рух і ясність.

Козоріг — Дім

Фокус на стабільності, порядку й безпеці. Добре розв’язувати домашні чи робочі питання.

Водолій — Букет

День подяки й добрих вражень. Сприятливий час для соціальної активності й позитивних емоцій.

Риби — Місяць

Глибокі почуття, інтуїція та творчість. Тиждень підсилює чутливість і розуміння власних потреб.

Тельці відчують стабільність і впевненість у власних силах, а Скорпіони — натхнення й приплив нових ідей. Інші знаки проживуть тиждень у гармонії, підтримці й м’якому русі вперед.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Реклама

Нагадаємо, що раніше ми писали про зодіакальний гороскоп на листопад 2025 року для всіх 12 знаків.

Зазвичай останній осінній місяць, який здебільшого минає під знаком Скорпіона, жалить і нікого не шкодує, — місяць «кусючих» енергій.