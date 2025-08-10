Оракул Ленорман на 10 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Тельцям — нові знання, Водоліям — корисні знайомства

Оракул Ленорман / © ТСН

Реклама

Оракул Ленорман — колода з 36 карт, які символічно відображають енергії дня та допомагають зробити правильні кроки. Прогноз на 10 серпня 2025 року підкаже, які теми будуть ключовими для кожного знаку зодіаку і як використати цей день максимально ефективно.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — “Якір”

Час закріплювати досягнуте. День підходить для зміцнення своїх позицій у роботі, фінансах чи стосунках.

Телець — “Книга”

Отримаєте важливі знання або інформацію, що допоможе у майбутньому. Можливе відкриття таємниці чи початок навчання.

Близнята — “Ключ”

День рішень і проривів. Ви зможете легко знайти правильний вихід із ситуації та відкрити двері до нових можливостей.

Рак — “Серце”

Емоційне тепло і гармонія у стосунках. Сприятливий час для примирення або вираження почуттів.

Лев — “Сонце”

Енергія, успіх і впевненість у собі. Використайте цей день для публічних виступів та ініціатив.

Діва — “Хмари”

Можливі сумніви або тимчасова невизначеність. Не поспішайте з рішеннями, дочекайтеся ясності.

Терези — “Букет”

Приємні сюрпризи та прояви уваги. Чудовий день, щоб подарувати комусь радість і отримати її у відповідь.

Скорпіон — “Коса”

Час рішучих змін. Можливо, потрібно швидко відсіяти зайве або закрити певні питання.

Стрілець — “Будинок”

Стабільність і комфорт. Приділіть увагу сім’ї та домашнім справам.

Козоріг — “Сонце”

Визнання і досягнення цілей. Ваші зусилля помітять і оцінять.

Водолій — “Сад”

День активної соціалізації. Знайомства, зустрічі й участь у заходах принесуть користь.

Риби — “Лист”

Важливе повідомлення, документ чи запрошення. Слідкуйте за новинами та пропозиціями.

10 серпня 2025 року стане часом зміцнення власних позицій, отримання важливої інформації та встановлення нових контактів. Для одних знаків це буде день відкриттів, для інших — момент стабільності та гармонії.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.