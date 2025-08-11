Оракул Ленорман на 11–17 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: що карти нам віщують

Оракул Ленорман / © ТСН

Колода Ленорман із 36 символічних карт направляє енергії наших днів. Прогноз на 11–17 серпня 2025 року допоможе кожному знаку зодіаку зорієнтуватися, коли діяти рішуче, а коли — прийти до спокою. Енергія тижня м’яка, але потужна: картини відкриттів, стабільності та нових знайомств переплетуться в одне полотно.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку:

Овен — Ключ

Розв'язання старих питань та доступ до нових можливостей. Відчуття правильності ходу підкріплюється практикою.

Телець — Якір

Глибина спокою, фундамент. Вдалий тиждень для зміцнення позицій у справах та емоційних зв’язках.

Близнята — Сова

Інтуїція, мудрість, таємні сигнали. День сприятливий для інформації, що відкриє очі.

Рак — Лист

Новини або кореспонденції відіграватимуть ключову роль — будьте уважними до повідомлень.

Лев — Букет

Приємні сюрпризи, компліменти чи жест уваги створять теплу атмосферу.

Діва — Місяць

Чутливість, підсвідомість та спогади. Гарний час для емоційного відновлення.

Терези — Миші

Дрібні непорозуміння можуть відволікати — спробуйте уникнути метушні.

Скорпіон — Перехрестя

Вибір і нові напрямки — уважно оцініть, в який бік рухатися далі.

Стрілець — Вершник

Нові контакти, швидкі повідомлення, імпульс для змін. День дії та руху.

Козоріг — Лелека

Нові початки або оновлений план на старий задум — можливий ремейк проєкту.

Водолій — Сад

Соціальна активність і знайомства принесуть цікаві знайомства чи підтримку.

Риби — Серце

Гармонія, любов, теплота — подаруйте увагу або прийміть тепло від інших.

Підсумок тижня:

11–17 серпня 2025 року — це час сповільнення й уважності, де інтуїція співпрацює з дією. Хтось отримає важливе відкриття, хтось — знайде спокій, інші — віднайдуть нові зв’язки. Важливо прислухатися до себе й не втратити важливі підказки.

