Дата публікації
Категорія
Астрологія
Оракул Ленорман на 11–17 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: що карти нам віщують

На період з 11 по 17 серпня карти Ленорман радять тримати внутрішню рівновагу та прислухатися до повідомлень ззовні — саме через них відкриватимуться нові перспективи.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Колода Ленорман із 36 символічних карт направляє енергії наших днів. Прогноз на 11–17 серпня 2025 року допоможе кожному знаку зодіаку зорієнтуватися, коли діяти рішуче, а коли — прийти до спокою. Енергія тижня м’яка, але потужна: картини відкриттів, стабільності та нових знайомств переплетуться в одне полотно.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку:

  • Овен — Ключ
    Розв'язання старих питань та доступ до нових можливостей. Відчуття правильності ходу підкріплюється практикою.

  • Телець — Якір
    Глибина спокою, фундамент. Вдалий тиждень для зміцнення позицій у справах та емоційних зв’язках.

  • Близнята — Сова
    Інтуїція, мудрість, таємні сигнали. День сприятливий для інформації, що відкриє очі.

  • Рак — Лист
    Новини або кореспонденції відіграватимуть ключову роль — будьте уважними до повідомлень.

  • Лев — Букет
    Приємні сюрпризи, компліменти чи жест уваги створять теплу атмосферу.

  • Діва — Місяць
    Чутливість, підсвідомість та спогади. Гарний час для емоційного відновлення.

  • Терези — Миші
    Дрібні непорозуміння можуть відволікати — спробуйте уникнути метушні.

  • Скорпіон — Перехрестя
    Вибір і нові напрямки — уважно оцініть, в який бік рухатися далі.

  • Стрілець — Вершник
    Нові контакти, швидкі повідомлення, імпульс для змін. День дії та руху.

  • Козоріг — Лелека
    Нові початки або оновлений план на старий задум — можливий ремейк проєкту.

  • Водолій — Сад
    Соціальна активність і знайомства принесуть цікаві знайомства чи підтримку.

  • Риби — Серце
    Гармонія, любов, теплота — подаруйте увагу або прийміть тепло від інших.

Підсумок тижня:

11–17 серпня 2025 року — це час сповільнення й уважності, де інтуїція співпрацює з дією. Хтось отримає важливе відкриття, хтось — знайде спокій, інші — віднайдуть нові зв’язки. Важливо прислухатися до себе й не втратити важливі підказки.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

