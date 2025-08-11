- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 170
- Час на прочитання
- 2 хв
Оракул Ленорман на 11–17 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: що карти нам віщують
На період з 11 по 17 серпня карти Ленорман радять тримати внутрішню рівновагу та прислухатися до повідомлень ззовні — саме через них відкриватимуться нові перспективи.
Колода Ленорман із 36 символічних карт направляє енергії наших днів. Прогноз на 11–17 серпня 2025 року допоможе кожному знаку зодіаку зорієнтуватися, коли діяти рішуче, а коли — прийти до спокою. Енергія тижня м’яка, але потужна: картини відкриттів, стабільності та нових знайомств переплетуться в одне полотно.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку:
Овен — Ключ
Розв'язання старих питань та доступ до нових можливостей. Відчуття правильності ходу підкріплюється практикою.
Телець — Якір
Глибина спокою, фундамент. Вдалий тиждень для зміцнення позицій у справах та емоційних зв’язках.
Близнята — Сова
Інтуїція, мудрість, таємні сигнали. День сприятливий для інформації, що відкриє очі.
Рак — Лист
Новини або кореспонденції відіграватимуть ключову роль — будьте уважними до повідомлень.
Лев — Букет
Приємні сюрпризи, компліменти чи жест уваги створять теплу атмосферу.
Діва — Місяць
Чутливість, підсвідомість та спогади. Гарний час для емоційного відновлення.
Терези — Миші
Дрібні непорозуміння можуть відволікати — спробуйте уникнути метушні.
Скорпіон — Перехрестя
Вибір і нові напрямки — уважно оцініть, в який бік рухатися далі.
Стрілець — Вершник
Нові контакти, швидкі повідомлення, імпульс для змін. День дії та руху.
Козоріг — Лелека
Нові початки або оновлений план на старий задум — можливий ремейк проєкту.
Водолій — Сад
Соціальна активність і знайомства принесуть цікаві знайомства чи підтримку.
Риби — Серце
Гармонія, любов, теплота — подаруйте увагу або прийміть тепло від інших.
Підсумок тижня:
11–17 серпня 2025 року — це час сповільнення й уважності, де інтуїція співпрацює з дією. Хтось отримає важливе відкриття, хтось — знайде спокій, інші — віднайдуть нові зв’язки. Важливо прислухатися до себе й не втратити важливі підказки.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.
Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.