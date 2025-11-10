Оракул Ленорман на 11 листопада 2025 року для всіх знаків зодіаку: Ракам — удача, Дівам — нові ідеї

Оракул Ленорман / © ТСН

Карти оракула Ленорман відкривають символічну мову підсвідомості — через прості, але глибокі образи вони показують головну тенденцію дня. Прогноз на 11 листопада 2025 року допоможе зорієнтуватися в енергетиці періоду та використати цей день для розвитку, відновлення чи спокійного натхнення.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Конюшина

День удачі й легких збігів. Маленькі радості принесуть велику користь.

Телець — Сонце

Ясність і впевненість у власних силах. Ваші зусилля приносять результат.

Близнята — Корабель

Рух уперед. Можлива зміна планів, поїздка або новий напрямок діяльності.

Рак — Риба

Потік ресурсів, удача у фінансах чи натхнення. Добре починати нові проєкти.

Лев — Серце

Гармонія у стосунках і теплі почуття. День відкритого серця та підтримки.

Діва — Зірки

Нові ідеї та бачення майбутнього. Інтуїція підкаже правильний напрямок.

Терези — Лист

Отримаєте важливу інформацію або запрошення. Вдалий день для переговорів.

Скорпіон — Дерево

Стабільність, відновлення енергії, турбота про здоров’я. Все відбувається у вашому ритмі.

Стрілець — Лелека

Початок змін. У вашому житті визріває щось нове й перспективне.

Козоріг — Букет

Приємний день, сповнений подяки й уваги. Можливий подарунок або добрі новини.

Водолій — Ключ

Ви знаходите рішення, якого давно шукали. Час відчинити двері в новий етап.

Риби — Дім

Комфорт, стабільність і затишок. День сприятливий для домашніх справ і відновлення сил.

11 листопада 2025 року Раки отримають удачу й натхнення, а Діви — нові ідеї та ясність бачення. Інші знаки зможуть знайти внутрішній спокій, гармонію та відчути поступові позитивні зміни.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

