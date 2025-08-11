Оракул Ленорман на 11 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Близнюкам — прорив, Козорогам — гармонія

Оракул Ленорман / © ТСН

Колода Оракула Ленорман складається з 36 карт, кожна з яких має своє символічне значення. Вони допомагають зрозуміти, як найкраще діяти в конкретний день. Прогноз на 11 серпня 2025 року розповість, що на вас чекає та як використати енергію доби на свою користь.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Лист

Важливі новини або документи можуть змінити ваші плани. Будьте уважні до деталей.

Телець — Лелека

Час позитивних змін. Можливий переїзд, нові знайомства або початок нових справ.

Близнята — Ключ

Отримаєте рішення складного питання або знайдете вихід із непростої ситуації.

Рак — Букет

Приємні сюрпризи та прояви уваги зроблять день теплим і гармонійним.

Лев — Перехрестя

Перед вами відкриються кілька варіантів, і потрібно буде зробити вибір.

Діва — Зірка

Натхнення і впевненість у своїх силах. Гарний момент для планування майбутнього.

Терези — Будинок

День стабільності та турботи про близьких. Добре підходить для сімейних справ.

Скорпіон — Місяць

Емоційна чутливість і творче натхнення будуть головними темами дня.

Стрілець — Сад

Соціальна активність принесе нові можливості та знайомства.

Козоріг — Лілії

Внутрішня рівновага та гармонія у стосунках. День для душевних розмов.

Водолій — Якір

Час зміцнити свої позиції та закріпити досягнуте.

Риби — Сонце

Успіх, визнання і позитивна енергія допоможуть реалізувати задумане.

11 серпня 2025 року — день, коли відкриваються нові можливості та налагоджуються важливі зв’язки. Для одних це шанс для прориву, для інших — час внутрішнього спокою та стабільності.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

