Астрологія
320
2 хв

Оракул Ленорман на 12–18 січня 2026 року для всіх знаків зодіаку: Тельцям — пауза у справах, Скорпіонам — непрості розмови, Водоліям — ключове рішення

Оракул Ленорман на 12–18 січня 2026 року підказує, для яких знаків зодіаку тиждень вимагатиме терпіння й витримки, де можливі складні розмови, а кому доведеться ухвалити важливе рішення.

Олена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Тиждень може починатися з невизначеності, сумнівів і плутанини в інформації, але ближче до кінця ситуації поступово прояснюватимуться — за умови, що рішення не ухвалюватимуться поспіхом.

Прогноз оракула Ленорман для всіх знаків зодіаку на 12–18 січня 2026 року

Овен — Вершник

Тиждень активних подій і новин. Можливі раптові пропозиції або зміни планів, які вимагатимуть швидкої реакції.

Телець — Гора

Пауза у справах. Процеси можуть гальмуватися не з вашої вини, тож важливо не тиснути на ситуацію й прийняти тимчасові обмеження.

Близнята — Лист

Ключову роль відіграє інформація. Повідомлення, документи або важлива розмова можуть задати напрям усьому тижню.

Рак — Дім

Фокус зміщується на родину, побут і внутрішню стабільність. Тиждень підходить для наведення порядку в особистих питаннях.

Лев — Собака

Підтримка поруч. Допомога, порада або щира участь близьких людей допоможуть упоратися зі справами.

Діва — Сад

Організація й системність. Гарний період для робочих зустрічей, планування, структурування завдань і контактів.

Терези — Ваги

Тиждень вибору. Доведеться зважувати варіанти та шукати баланс між власними інтересами й очікуваннями інших.

Скорпіон — Змія

Непрості розмови та приховані мотиви. Варто уважно ставитися до слів і не довіряти обіцянкам без підтвердження.

Стрілець — Корабель

Зміна напрямку. Тиждень сприятливий для планування поїздок, нових ідей або корекції цілей.

Козоріг — Якір

Стабільність і рутинна робота. Підходящий час для довгострокових завдань і закріплення результатів.

Водолій — Ключ

Ключове рішення. Протягом тижня може з’явитися відповідь або вихід із ситуації, яка довго залишалася невизначеною.

Риби — Серце

Емоційна підтримка. Тиждень сприяє щирим розмовам, теплим зустрічам і відновленню важливих зв’язків.

12–18 січня 2026 року за оракулом Ленорман — період, коли не варто поспішати з висновками: терпіння, уважність до слів і вчасні рішення допоможуть уникнути зайвих труднощів.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

320
