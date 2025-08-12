- Дата публікації
Оракул Ленорман на 12 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Левам — успіх, Рибам — приємні новини
12 серпня карти Ленорман підказують, що день буде сповнений яскравих моментів, важливих повідомлень і теплих емоцій.
Колода Ленорман містить 36 карт із чіткими і практичними значеннями. Вони допомагають зорієнтуватися в енергіях дня й дати слушні поради для дій. У прогнозі на 12 серпня 2025 року — сила підтвердження внутрішніх змін, важливі звістки і ясність у стосунках.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Стрілка
Символ змін і нових циклів. Час приймати оновлення — у житті можуть починатися нові етапи.
Телець — Гора
Наразі можливі перешкоди або затримки. Але це шанс стрибнути вище — обережність принесе результат.
Близнята — Птахи
Розмова, новини, хвилювання — комунікації будуть активними. Можлива важлива зустріч або активна переписка.
Рак — Серце
День для тепла і взаєморозуміння в стосунках. Покажіть почуття — сьогодні це матиме особливий сенс.
Лев — Сонце
Яскрава енергія, успіх, увага до вас. Використайте цей день, щоб заявити про себе.
Діва — Ключ
Нависнув момент вирішення складної ситуації. Ви знайдете потрібний ресурс або вихід.
Терези — Лист
Повідомлення або документ грають ключову роль. Будьте уважні до інформації.
Скорпіон — Букет
Приємні несподіванки і сюрпризи, які підніматимуть настрій і дадуть поштовх вперед.
Стрілець — Чоловік
Значні люди з’являться у вашому житті. Можлива цінна підтримка або підказка.
Козоріг — Якір
Стабільність, довгострокові плани. Час зміцнити свою позицію і закласти фундамент.
Водолій — Зірка (Stars)
Наснага, оптимізм, духовне натхнення. День для великих мрій і натхненних ідей.
Риби — Лист
Як і Тельцю — новина, інформація або запрошення стануть визначальними. Важливо прочитати між рядків.
12 серпня 2025 року — день, коли оновлення, новини і внутрішня сила виходять на передній план. Хто отримає новини, хто закріпить позиції, а хто очистить простір для змін. Важливо слухати та діяти.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
