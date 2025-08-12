ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1736
Час на прочитання
2 хв

Оракул Ленорман на 12 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Левам — успіх, Рибам — приємні новини

12 серпня карти Ленорман підказують, що день буде сповнений яскравих моментів, важливих повідомлень і теплих емоцій.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Колода Ленорман містить 36 карт із чіткими і практичними значеннями. Вони допомагають зорієнтуватися в енергіях дня й дати слушні поради для дій. У прогнозі на 12 серпня 2025 року — сила підтвердження внутрішніх змін, важливі звістки і ясність у стосунках.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Стрілка
    Символ змін і нових циклів. Час приймати оновлення — у житті можуть починатися нові етапи.

  • Телець — Гора
    Наразі можливі перешкоди або затримки. Але це шанс стрибнути вище — обережність принесе результат.

  • Близнята — Птахи
    Розмова, новини, хвилювання — комунікації будуть активними. Можлива важлива зустріч або активна переписка.

  • Рак — Серце
    День для тепла і взаєморозуміння в стосунках. Покажіть почуття — сьогодні це матиме особливий сенс.

  • Лев — Сонце
    Яскрава енергія, успіх, увага до вас. Використайте цей день, щоб заявити про себе.

  • Діва — Ключ
    Нависнув момент вирішення складної ситуації. Ви знайдете потрібний ресурс або вихід.

  • Терези — Лист
    Повідомлення або документ грають ключову роль. Будьте уважні до інформації.

  • Скорпіон — Букет
    Приємні несподіванки і сюрпризи, які підніматимуть настрій і дадуть поштовх вперед.

  • Стрілець — Чоловік
    Значні люди з’являться у вашому житті. Можлива цінна підтримка або підказка.

  • Козоріг — Якір
    Стабільність, довгострокові плани. Час зміцнити свою позицію і закласти фундамент.

  • Водолій — Зірка (Stars)
    Наснага, оптимізм, духовне натхнення. День для великих мрій і натхненних ідей.

  • Риби — Лист
    Як і Тельцю — новина, інформація або запрошення стануть визначальними. Важливо прочитати між рядків.

12 серпня 2025 року — день, коли оновлення, новини і внутрішня сила виходять на передній план. Хто отримає новини, хто закріпить позиції, а хто очистить простір для змін. Важливо слухати та діяти.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie