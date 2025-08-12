Оракул Ленорман на 12 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Левам — успіх, Рибам — приємні новини

Оракул Ленорман / © ТСН

Реклама

Колода Ленорман містить 36 карт із чіткими і практичними значеннями. Вони допомагають зорієнтуватися в енергіях дня й дати слушні поради для дій. У прогнозі на 12 серпня 2025 року — сила підтвердження внутрішніх змін, важливі звістки і ясність у стосунках.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Стрілка

Символ змін і нових циклів. Час приймати оновлення — у житті можуть починатися нові етапи.

Телець — Гора

Наразі можливі перешкоди або затримки. Але це шанс стрибнути вище — обережність принесе результат.

Близнята — Птахи

Розмова, новини, хвилювання — комунікації будуть активними. Можлива важлива зустріч або активна переписка.

Рак — Серце

День для тепла і взаєморозуміння в стосунках. Покажіть почуття — сьогодні це матиме особливий сенс.

Лев — Сонце

Яскрава енергія, успіх, увага до вас. Використайте цей день, щоб заявити про себе.

Діва — Ключ

Нависнув момент вирішення складної ситуації. Ви знайдете потрібний ресурс або вихід.

Терези — Лист

Повідомлення або документ грають ключову роль. Будьте уважні до інформації.

Скорпіон — Букет

Приємні несподіванки і сюрпризи, які підніматимуть настрій і дадуть поштовх вперед.

Стрілець — Чоловік

Значні люди з’являться у вашому житті. Можлива цінна підтримка або підказка.

Козоріг — Якір

Стабільність, довгострокові плани. Час зміцнити свою позицію і закласти фундамент.

Водолій — Зірка (Stars)

Наснага, оптимізм, духовне натхнення. День для великих мрій і натхненних ідей.

Риби — Лист

Як і Тельцю — новина, інформація або запрошення стануть визначальними. Важливо прочитати між рядків.

12 серпня 2025 року — день, коли оновлення, новини і внутрішня сила виходять на передній план. Хто отримає новини, хто закріпить позиції, а хто очистить простір для змін. Важливо слухати та діяти.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.