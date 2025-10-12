- Дата публікації
Оракул Ленорман на 12 жовтня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Стрільцям — нові можливості, Козорогам — стабільність
12 жовтня пройде під знаком ясності та внутрішньої впевненості. Для одних знаків це день нових шансів і руху вперед, для інших — час спокою, довіри й гармонії.
Оракул Ленорман — це система із 36 карт, що відображають життєві процеси через прості символи: Серце, Ключ, Сонце, Дім, Конюшина. Вона допомагає зрозуміти, які енергії впливають на день і як їх найкраще використати. Прогноз на 12 жовтня 2025 року відкриє головні теми та підказки для кожного знаку зодіаку.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Ключ
Ви отримаєте розв’язання ситуації або знайдете новий шлях до цілі.
Телець — Сонце
День ясності, енергії та визнання. Ваші старання принесуть результат.
Близнята — Лист
Новини чи повідомлення вплинуть на ваші справи. Гарний час для комунікації.
Рак — Серце
Гармонія в почуттях і теплі розмови з близькими зроблять день щасливим.
Лев — Букет
Приємні події чи компліменти піднімуть настрій. День для вдячності.
Діва — Зірки
Натхнення й віра у свої сили допоможуть втілити ідеї.
Терези — Лелека
Початок змін. Можливе оновлення в роботі або у внутрішньому стані.
Скорпіон — Собака
Підтримка друга або партнера стане головним джерелом сил.
Стрілець — Корабель
Нові можливості й рух уперед. День відкриє шлях до нових горизонтів.
Козоріг — Якір
Стабільність і впевненість у собі. Добре завершувати розпочаті справи.
Водолій — Книга
Ви отримаєте важливу інформацію або навчитеся чомусь новому.
Риби — Конюшина
Маленька удача чи приємний збіг обставин подарують гарний настрій.
12 жовтня 2025 року Стрільці відкриють нові можливості, а Козороги знайдуть стабільність. Для решти знаків це день ясності, підтримки, натхнення та душевного комфорту.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.