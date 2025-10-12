Оракул Ленорман на 12 жовтня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Стрільцям — нові можливості, Козорогам — стабільність

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — це система із 36 карт, що відображають життєві процеси через прості символи: Серце, Ключ, Сонце, Дім, Конюшина. Вона допомагає зрозуміти, які енергії впливають на день і як їх найкраще використати. Прогноз на 12 жовтня 2025 року відкриє головні теми та підказки для кожного знаку зодіаку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Ключ

Ви отримаєте розв’язання ситуації або знайдете новий шлях до цілі.

Телець — Сонце

День ясності, енергії та визнання. Ваші старання принесуть результат.

Близнята — Лист

Новини чи повідомлення вплинуть на ваші справи. Гарний час для комунікації.

Рак — Серце

Гармонія в почуттях і теплі розмови з близькими зроблять день щасливим.

Лев — Букет

Приємні події чи компліменти піднімуть настрій. День для вдячності.

Діва — Зірки

Натхнення й віра у свої сили допоможуть втілити ідеї.

Терези — Лелека

Початок змін. Можливе оновлення в роботі або у внутрішньому стані.

Скорпіон — Собака

Підтримка друга або партнера стане головним джерелом сил.

Стрілець — Корабель

Нові можливості й рух уперед. День відкриє шлях до нових горизонтів.

Козоріг — Якір

Стабільність і впевненість у собі. Добре завершувати розпочаті справи.

Водолій — Книга

Ви отримаєте важливу інформацію або навчитеся чомусь новому.

Риби — Конюшина

Маленька удача чи приємний збіг обставин подарують гарний настрій.

12 жовтня 2025 року Стрільці відкриють нові можливості, а Козороги знайдуть стабільність. Для решти знаків це день ясності, підтримки, натхнення та душевного комфорту.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

