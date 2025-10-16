Оракул Ленорман на 13–19 жовтня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Тельцям — стабільність, Стрільцям — нові починання

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — це 36 карт-символів, що відображають життєві процеси через прості образи — Ключ, Сонце, Серце, Зірки, Корабель. Вони допомагають побачити загальний енергетичний фон тижня, його приховані можливості та виклики. Цей прогноз підкаже, як краще прожити період із 13 по 19 жовтня 2025 року кожному знаку зодіаку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Сонце

Ви у центрі уваги. Тиждень принесе ясність, енергію та успіх у справах. Дійте впевнено.

Телець — Якір

Стабільність і спокій — ваші головні союзники. Тиждень сприятливий для завершення розпочатого.

Близнята — Книга

З’являться нові знання або важливі підказки. Не ігноруйте інтуїцію — вона допоможе прийняти правильне рішення.

Рак — Серце

Емоційна гармонія й підтримка від близьких нададуть натхнення. Добре час для родини.

Лев — Букет

Вдячність і приємні події наповнять тиждень світлом. Ви отримаєте визнання або подарунок.

Діва — Лист

Новини, документи або листування будуть у центрі уваги. Варто перевіряти деталі.

Терези — Ключ

Тиждень відкриє двері до нових можливостей. Час ухвалювати рішення, не сумніваючись у собі.

Скорпіон — Перехрестя

Ви стоїте перед вибором. Важливо діяти зважено й не поспішати.

Стрілець — Лелека

Час оновлення, змін і нових починань. Тиждень сповнений руху вперед.

Козоріг — Дім

Гармонія у родині, стабільність і турбота про близьких стануть головною темою.

Водолій — Конюшина

Маленька удача або приємний збіг обставин принесе гарні новини.

Риби — Зірки

Тиждень натхнення й творчих ідей. Мрійте сміливо — Всесвіт чує ваші бажання.

Тиждень із 13 по 19 жовтня 2025 року подарує відчуття рівноваги. Тельці знайдуть стабільність, Стрільці — оновлення, а Риби — натхнення. Інші знаки відчують ясність, любов або підтримку — енергії цього періоду сприяють зростанню й гармонії.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

