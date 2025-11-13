Оракул Ленорман на 13 листопада 2025 року для всіх знаків зодіаку: Левам — гармонія, Козорогам — упевненість

Оракул Ленорман / © ТСН

Реклама

Оракул Ленорман відкриває символічну енергію доби — він допомагає побачити, де нас підтримує потік подій, а де потрібна свідома дія. Прогноз на 13 листопада 2025 року допоможе відчути внутрішню рівновагу та діяти в потрібному напрямку.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Серце

День наповнений теплом і підтримкою. Емоції допомагають будувати міцні зв’язки.

Телець — Корабель

Зміни приносять розвиток. Ви готові рухатися вперед і відкривати нові можливості.

Близнята — Конюшина

Вдалий збіг обставин або невелика удача. День наповнений легкістю.

Рак — Букет

Подяка, добрі слова й увага з боку близьких. День приємних емоцій і тепла.

Лев — Дім

Гармонія, комфорт і стабільність. Чудовий час для турботи про себе й близьких.

Діва — Ключ

Ви знайдете відповідь або рішення, що допоможе рухатися далі. Важливо не вагатися.

Терези — Зірки

Натхнення, нові ідеї й упевненість у вибраному шляху. Слухайте внутрішній голос.

Скорпіон — Вежа

Зібраність і концентрація. День для чітких рішень і наведення порядку.

Стрілець — Лелека

Оновлення або зміна середовища. Те, що зараз розпочнеться, матиме добрий розвиток.

Козоріг — Сонце

Впевненість і сила. День приносить позитивний результат ваших зусиль.

Водолій — Лист

Новини, повідомлення або пропозиція допоможуть визначитися з подальшими діями.

Риби — Дерево

Стабільність і спокій. Приділіть увагу власним ресурсам і відновленню.

13 листопада Леви відчують гармонію й внутрішню рівновагу, а Козороги — упевненість і відчуття результату. Інші знаки проживуть день у теплій, врівноваженій атмосфері, де все складається природно.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Реклама

Нагадаємо, що раніше ми писали про зодіакальний гороскоп на листопад 2025 року для всіх 12 знаків.

Зазвичай останній осінній місяць, який здебільшого минає під знаком Скорпіона, жалить і нікого не шкодує, — місяць «кусючих» енергій.