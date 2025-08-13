Оракул Ленорман на 13 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Тільцям — надія, Скорпіонам — зміни

Оракул Ленорман / © ТСН

Колода Ленорман складається з 36 класичних карт, кожна з яких символізує певну енергію або подію. Прогноз на 13 серпня 2025 року допоможе зорієнтуватися, які теми цього дня найважливіші для кожного знака — від внутрішнього відновлення до зовнішніх поворотів.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Сова

Комунікація, новини, маленькі хвилювання. Будьте уважні до слів, які почуєте чи напишете — вони мають значення.

Телець — Зірка

Надія, натхнення і ясність. День, коли бачення майбутнього стає чіткішим, і зростає віра у власні сили.

Близнята — Букет

Приємні жести, подарунки, теплі зустрічі. Сприяє підтримці й душевності у діалозі.

Рак — Місяць

Інтуїція, емоційна чутливість і творчість. Прислухайтеся до внутрішнього голосу.

Лев — Ведмідь

Сила, вплив і авторитет. День, коли можна проявити лідерські якості або отримати підтримку.

Діва — Ключ

Розв'язання складних питань, прорив або відкриття дверей, які раніше були закриті.

Терези — Перехрестя

Вибір, нові шляхи, важливі рішення. Забезпечує свободу руху далі.

Скорпіон — Лелека

Зміни, трансформації, оновлення. Сприятливий день для нових починів або переоцінки ситуації.

Стрілець — Серце

Любов, дружба, гармонія в стосунках. День, коли важливо відкривати серце й приймати взаємність.

Козоріг — Сонце

Успіх, тепла енергія, визнання. Чудовий момент для реалізації ідей і знаходження нових можливостей.

Водолій — Якір

Стабільність, опора та безпека. Сприятливий день для закріплення того, що для вас важливо.

Риби — Книга

Знання, таємниці, інформація. Можливе відкриття нової теми або отримання важливої інформації.

13 серпня 2025 року стане днем нових перспектив, внутрішнього натхнення та можливості переглянути свій курс. Хтось відчує підтримку, хтось відкриє нову сторінку, а дехто зробить важливе рішення. Карти підкажуть, коли діяти, а коли варто зупинитися й почути себе.

