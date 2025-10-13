Оракул Ленорман на 13 жовтня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Овнам — гармонія, Терезам — успіх

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — це колода з 36 символічних карт, які допомагають побачити енергетику дня та знайти внутрішній баланс. Його образи — Серце, Дім, Сонце, Ключ, Конюшина — підказують, де зосередитись, а де варто просто прийняти потік подій. Прогноз на 13 жовтня 2025 року допоможе зрозуміти, що день готує кожному знаку зодіаку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Серце

Гармонія, любов і довіра стануть головними темами дня. Добре для примирення або щирої розмови.

Телець — Лист

Отримаєте важливе повідомлення або новину. День сприятливий для спілкування та домовленостей.

Близнята — Сонце

Ясність і енергія допоможуть досягти успіху. Ви зможете проявити себе й отримати схвалення.

Рак — Букет

День радості й вдячності. Можлива приємна зустріч або знак уваги від близьких.

Лев — Зірки

Натхнення та мрії ведуть вас уперед. Слухайте своє серце — воно підкаже правильний напрям.

Діва — Дім

Потреба в затишку й стабільності стане головною. День добре провести вдома або серед рідних.

Терези — Ключ

Ви знайдете рішення або отримаєте шанс проявити себе. День успішний у роботі й навчанні.

Скорпіон — Лелека

На горизонті зміни — приймайте їх з відкритим серцем. Починається новий цикл.

Стрілець — Корабель

Подорож або символічний рух уперед. Ви готові до нового етапу в житті.

Козоріг — Конюшина

Маленька удача чи щасливий збіг обставин зроблять день приємним.

Водолій — Собака

Вірність і підтримка близьких допоможуть зберегти впевненість і спокій.

Риби — Книга

Ви отримаєте нові знання або важливу підказку. Інтуїція буде надзвичайно сильною.

13 жовтня 2025 року Овни відчують гармонію, а Терези — успіх і внутрішню впевненість. Для решти знаків день обіцяє натхнення, стабільність, підтримку й теплі новини.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

