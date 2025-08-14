Оракул Ленорман на 14 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Левам — стабільність, Близнятам — нові шанси

Оракул Ленорман / © ТСН

Карти оракула Ленорман відображають енергетику дня, даючи підказки та символи, що допомагають зрозуміти, куди рухатися та як діяти. Прогноз на 14 серпня 2025 року вкаже на головні теми дня для кожного знака — від стабільності до приємних змін.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Місяць

Емоційна чутливість, творчі ідеї та інтуїція. День, коли варто довіритися своєму внутрішньому голосу.

Телець — Дерево

Здоров’я, гармонія та довгострокові плани. Чудовий момент для зміцнення свого фундаменту.

Близнята — Ключ

Відкриття нових можливостей, розв'язання проблем, важливі інсайти. Час діяти рішуче.

Рак — Лелека

Зміни, переїзди, нові етапи. День, коли можна сміливо почати новий розділ.

Лев — Якір

Стабільність, впевненість і безпека. Час закріпити те, що вже маєте.

Діва — Лист

Документи, новини, важлива інформація. Можливе підписання угоди чи отримання відповіді.

Терези — Сонце

Успіх, енергія, визнання. Сприятливий період для активних дій.

Скорпіон — Букет

Приємні зустрічі, подарунки, визнання. День, коли світ відповідає взаємністю.

Стрілець — Перехрестя

Необхідність вибору, пошук напрямку, зміна курсу. Довіртеся внутрішньому чуттю.

Козоріг — Ведмідь

Сила, вплив, підтримка авторитетної особи. Час відстоювати своє.

Водолій — Корабель

Подорожі, відрядження, нові горизонти. Сприятливий момент для розширення можливостей.

Риби — Сова

Спілкування, обмін думками, поради. Важливо слухати й аналізувати.

14 серпня 2025 року сприятиме як практичним крокам, так і духовному зростанню. Декому варто закріпити досягнуте, інші отримають поштовх до змін, а хтось знайде нові шляхи розвитку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

