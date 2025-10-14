Оракул Ленорман на 14 жовтня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Близнятам — новини, Рибам — натхнення

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — це колода з 36 карт, кожна з яких відображає життєві процеси через символи, близькі до повсякденності: Лист, Сонце, Серце, Корабель. Його послання допомагають знайти рівновагу, натхнення й розуміння того, куди рухатися далі. Прогноз на 14 жовтня 2025 року відкриває головні теми для всіх знаків зодіаку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Ключ

Ви знайдете рішення, якого шукали. День сприятливий для важливих дій.

Телець — Серце

Емоції та щирість допоможуть налагодити стосунки. Слухайте своє серце.

Близнята — Лист

Новини або повідомлення принесуть цікаві можливості. Добрий день для переговорів.

Рак — Букет

День радості й вдячності. Ви отримаєте приємну увагу або добру звістку.

Лев — Сонце

Енергія та впевненість допоможуть реалізувати задумане. Чудовий день для вияву ініціативи.

Діва — Зірки

Натхнення, ідеї та бачення майбутнього стануть рушієм змін.

Терези — Дім

Сімейна гармонія й лад допоможуть відчути стабільність.

Скорпіон — Перехрестя

Перед вами відкриються два варіанти дій. Дослухайтесь до інтуїції.

Стрілець — Корабель

Рух уперед, нові проєкти або подорожі. Ви готові до нових горизонтів.

Козоріг — Собака

Вірність і підтримка друзів чи партнерів допоможуть зберегти спокій.

Водолій — Конюшина

Успішний день. Невелика випадковість може принести позитивний результат.

Риби — Місяць

Натхнення, творчість і емоційна глибина допоможуть відкрити новий внутрішній потенціал.

14 жовтня 2025 року Близнята отримають важливі новини, а Риби — натхнення та творчий підйом. Інші знаки знайдуть ясність, стабільність чи гармонію у стосунках і справах.

