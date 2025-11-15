Оракул Ленорман на 15 листопада 2025 року для всіх знаків зодіаку: Овнам — нові можливості, Терезам — підтримка

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман відображає щоденну енергію через символічні образи, які вказують на головні події дня. 15 листопада допоможе відчути упевненість у виборі, побачити шляхи розвитку та налагодити гармонійні зв’язки.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Ключ

Нові можливості поруч. Ви зможете розв’язати питання, що довго залишалося відкритим.

Телець — Вежа

День для чіткої структури та планування. Концентрація допоможе уникнути помилок.

Близнята — Конюшина

Удача й легкість супроводжуватимуть вас у дрібницях. День сприятливий для приємних справ.

Рак — Дім

Комфорт, стабільність і турбота про близьких. Добре вирішувати побутові питання.

Лев — Серце

День наповнений теплом і підтримкою. Можливі приємні розмови або зближення.

Діва — Сонце

Впевненість у діях і гарний результат зусиль. Ваші ініціативи помітять.

Терези — Собака

Підтримка від друзів чи колег. Поруч із вами люди, на яких можна покластися.

Скорпіон — Лелека

Час оновлення. Зміни принесуть користь і допоможуть відчути полегшення.

Стрілець — Корабель

Рух, ідеї, відкриття. День підходить для подорожей чи розширення можливостей.

Козоріг — Дерево

Стабільність, витривалість і глибока внутрішня опора. Добре зайнятися здоров’ям.

Водолій — Букет

Гармонійний день, сповнений добрих вражень. Можливі приємні знаки уваги.

Риби — Зірки

Натхнення й віра у власні сили. Ваші ідеї мають потенціал для успіху.

15 листопада Овни отримають нові можливості, а Терези — підтримку від важливих людей. Інші знаки проживуть день у гармонії, натхненні та впевненому русі вперед.

