Оракул Ленорман на 15 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Дівам — інтуїція, Стрільцям — рух уперед

Колода Оракула Ленорман складається з 36 класичних карт, кожна з яких несе символічне значення. Вони служать містком між реальністю і підказками Всесвіту, допомагаючи зорієнтуватися у поточному дні. Прогноз на 15 серпня 2025 року відкриє сутність енергій дня та підкаже, які теми стануть для вас ключовими.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Хмари

Можлива невизначеність або туман у планах і стосунках. Краще почекати, поки ситуація роз’ясниться, перш ніж ухвалювати рішення.

Телець — Дім

Сучасний день сприятливий для створення стабільності — родина, фінанси, надійне підґрунтя. Зосередьтеся на перегляді безпеки.

Близнята — Миші

Дрібні непорозуміння або розсіювання енергії можуть трохи вибити з колії. Важливо бути уважним до дрібниць.

Рак — Сонце

Енергія, ясність та творчість — вдалий день для активних проявів і просування своїх ідей.

Лев — Перстень

Партнерство, угоди, зобов’язання. Сприятливий день для укладання договорів чи зміцнення партнерства.

Діва — Сова / Пташки

Розмова, новини або хвилювання навколо справ можуть підказати спрямування. Слухайте інформацію — вона важлива сьогодні.

Терези — Книга

Це день для навчання, відкриттів або роботи з таємною інформацією. Знання відкриє нові можливості.

Скорпіон — Лелека

Очікують зміни або трансформації — це можуть бути переїзд, новий етап у проєкті або особистому житті.

Стрілець — Корабель

Подорож, нові напрямки або зміна простору. Варто відкриватися до нового та рухатися вперед.

Козоріг — Ведмідь

Сила, авторитет, фінансова або енергетична підтримка. Гарний день для прояву лідерства.

Водолій — Сад

Соціальні взаємини, спільноти, будь-яка активність у публічному полі зараз у центрі уваги.

Риби — Лілії

Гармонія, мудрість, спокій — добрий день для душевного балансу та емоційної чистоти.

15 серпня 2025 року — день балансу між внутрішнім та зовнішнім. Нові горизонти відкриваються тим, хто об’єднає інтуїцію, мудрість і дію. Важливо відкритися змінам, не втрачаючи себе.