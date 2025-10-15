ТСН у соціальних мережах

85
2 хв

Оракул Ленорман на 15 жовтня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Ракам — підтримка, Козорогам — нові можливості

15 жовтня — день, коли інтуїція підкаже правильні рішення, а підтримка близьких допоможе зробити важливий крок уперед.

Олена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — це колода з 36 карт, що розкриває енергії кожного дня через символічні образи: Сонце, Ключ, Дім, Місяць, Корабель. Їхні послання допомагають побачити, що варто прийняти, а де — діяти впевнено. Прогноз на 15 жовтня 2025 року відкриє головні тенденції для кожного знаку зодіаку.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Корабель
    Рух і зміни. Можливі нові знайомства або початок проєкту, який відкриє перед вами нові обрії.

  • Телець — Конюшина
    Удача поруч. Невелика, але важлива перемога підніме настрій.

  • Близнята — Сонце
    День ясності, сили та натхнення. Ви відчуєте прилив енергії для нових ідей.

  • Рак — Собака
    Підтримка близьких чи друзів стане головним ресурсом. Цінуйте відданість.

  • Лев — Букет
    Приємні зустрічі, компліменти або вдячність зроблять день теплим і позитивним.

  • Діва — Книга
    Отримаєте нові знання або зрозумієте щось важливе. Слухайте інтуїцію.

  • Терези — Лелека
    Час оновлення. Зміни принесуть полегшення або натхнення.

  • Скорпіон — Ключ
    Сьогодні відкриються нові рішення або можливості. Вірте у власні сили.

  • Стрілець — Серце
    День любові, щирості та внутрішньої гармонії. Можлива приємна розмова.

  • Козоріг — Зірки
    Нові можливості, натхнення та бачення майбутнього. Чудовий день для планування.

  • Водолій — Дім
    День стабільності, турботи та затишку. Присвятіть час сім’ї або особистому простору.

  • Риби — Лист
    Новини чи несподіване повідомлення принесуть приємні емоції.

15 жовтня 2025 року Раки відчують підтримку, а Козороги — нові можливості. Інші знаки знайдуть гармонію, натхнення чи приємні зустрічі — день обіцяє бути спокійним і світлим.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

85
