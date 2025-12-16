Оракул Ленорман / © ТСН

Карти Оракула Ленорман допомагають побачити головні тенденції дня та зрозуміти, де варто зосередити увагу. 16 грудня символи вказують на користь терпіння, уважності до дрібниць і вміння використовувати наявні ресурси.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Собака

Підтримка з боку надійної людини. День добре підходить для командної роботи й довіри.

Телець — Якір

Стабільні результати та впевнена позиція. Ви рухаєтеся у правильному темпі.

Близнята — Птахи

Розмови, обговорення й активне спілкування. Можливі хвилювання, але вони швидко минуть.

Рак — Місяць

Підвищена чутливість і потреба у спокійному ритмі. Варто довіряти власним відчуттям.

Лев — Букет

Приємні події, компліменти або подяка. День подарує добрий настрій.

Діва — Книга

Нові знання або інформація, яка ще не повністю розкрита. Не поспішайте з висновками.

Терези — Ведмідь

Питання відповідальності або фінансів виходять на перший план. Варто діяти обачно.

Скорпіон — Коса

Різке рішення або необхідність щось відсікати. День вимагатиме рішучості.

Стрілець — Лелека

Нові можливості та зміни, які поступово приведуть до кращого результату.

Козоріг — Вежа

Зосередженість і дистанція. Добре працювати наодинці та наводити лад у справах.

Водолій — Сад

Соціальна активність і корисні контакти. Варто бути відкритими до взаємодії.

Риби — Дім

Потреба в стабільності й внутрішньому комфорті. День сприятливий для домашніх справ.

16 грудня Тельці зможуть закріпити стабільні результати, а Стрільці побачать нові можливості для розвитку. Для інших знаків день пройде в робочому, спокійному ритмі та допоможе навести лад у важливих питаннях.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

