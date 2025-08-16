ТСН у соціальних мережах

Оракул Ленорман на 16 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Близнятам — натхнення, Козорогам — стабільність

16 серпня — день, коли ясність бачення і впевненість у власних діях відкриють шлях до нових звершень. Карти підкажуть, де є натхнення, а де — опора.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Колода Ленорман налічує 36 класичних карт, кожна з яких має чітке символічне значення. Вони стають маяками у повсякденному житті, допомагаючи зорієнтуватися у енергіях дня. Прогноз на 16 серпня 2025 року розкриває, які теми важливі для кожного знака: натхнення, опора, зміни або внутрішній спокій.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Ключ
    Сьогодні ви знайдете рішення давньої дилеми — можливий прорив або доказ, що шлях відкритий.

  • Телець — Сонце
    Енергія, тепло, успіх. Використайте день для самовираження і реалізації задуманого.

  • Близнята — Птахи
    Натхнення, ідеї, активне спілкування. Варто ділитися думками й слухати зворотний зв’язок.

  • Рак — Будинок
    Спокій, затишок і стабільність. День для сімейних справ та відновлення емоційних ресурсів.

  • Лев — Букет
    Приємні сюрпризи та теплі моменти. Подарунки долі — як символ вдячності та гармонії.

  • Діва — Хмари
    Можлива невизначеність або туман у планах. Краще зачекати з рішеннями й зібрати більше інформації.

  • Терези — Серце
    Емоційне тепло, гармонія у стосунках. День для вираження почуттів і взаєморозуміння.

  • Скорпіон — Лелека
    Зміни на краще, трансформації. Можливе оновлення у житті або роботі — використайте імпульс.

  • Стрілець — Якір
    Стабільність, довгострокова підтримка. Час укріпити важливі речі або стосунки.

  • Козоріг — Дерево
    Глибина, корені, постійність. Сприятливий день для закладання міцного фундаменту.

  • Водолій — Перехрестя
    Важливий вибір попереду. Прислухайтеся до внутрішнього голосу, щоб обрати правильний напрямок.

  • Риби — Книга
    Таємниці, знання, навчання. Можливе важливе відкриття або нова інформаційна перспектива.

16 серпня 2025 року — день, що поєднує внутрішню опору та зовнішню активність. Хто отримає нову ідею — діятиме сміливо, хто знайде укорінення — поступово рухатиметься вперед. Важливо слухати себе і обирати свій шлях.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

