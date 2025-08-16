Оракул Ленорман на 16 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Близнятам — натхнення, Козорогам — стабільність

Оракул Ленорман / © ТСН

Колода Ленорман налічує 36 класичних карт, кожна з яких має чітке символічне значення. Вони стають маяками у повсякденному житті, допомагаючи зорієнтуватися у енергіях дня. Прогноз на 16 серпня 2025 року розкриває, які теми важливі для кожного знака: натхнення, опора, зміни або внутрішній спокій.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Ключ

Сьогодні ви знайдете рішення давньої дилеми — можливий прорив або доказ, що шлях відкритий.

Телець — Сонце

Енергія, тепло, успіх. Використайте день для самовираження і реалізації задуманого.

Близнята — Птахи

Натхнення, ідеї, активне спілкування. Варто ділитися думками й слухати зворотний зв’язок.

Рак — Будинок

Спокій, затишок і стабільність. День для сімейних справ та відновлення емоційних ресурсів.

Лев — Букет

Приємні сюрпризи та теплі моменти. Подарунки долі — як символ вдячності та гармонії.

Діва — Хмари

Можлива невизначеність або туман у планах. Краще зачекати з рішеннями й зібрати більше інформації.

Терези — Серце

Емоційне тепло, гармонія у стосунках. День для вираження почуттів і взаєморозуміння.

Скорпіон — Лелека

Зміни на краще, трансформації. Можливе оновлення у житті або роботі — використайте імпульс.

Стрілець — Якір

Стабільність, довгострокова підтримка. Час укріпити важливі речі або стосунки.

Козоріг — Дерево

Глибина, корені, постійність. Сприятливий день для закладання міцного фундаменту.

Водолій — Перехрестя

Важливий вибір попереду. Прислухайтеся до внутрішнього голосу, щоб обрати правильний напрямок.

Риби — Книга

Таємниці, знання, навчання. Можливе важливе відкриття або нова інформаційна перспектива.

16 серпня 2025 року — день, що поєднує внутрішню опору та зовнішню активність. Хто отримає нову ідею — діятиме сміливо, хто знайде укорінення — поступово рухатиметься вперед. Важливо слухати себе і обирати свій шлях.

