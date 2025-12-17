Оракул Ленорман на 17 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Ракам — підтримка, Козорогам — впевнені рішення

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман допомагає побачити основні тенденції доби та підказує, де варто діяти активніше, а де — зберігати витримку. 17 грудня сприятиме продуманим рішенням, стабільному руху вперед і надійним домовленостям.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Коса

Потреба у швидкому рішенні. День може вимагати рішучого кроку або завершення справи.

Телець — Дерево

Стабільність і поступове зростання. Добрий день для турботи про здоров’я й власний ритм.

Близнята — Птахи

Активні розмови, обговорення, хвилювання. Важливо не розпорошувати увагу.

Рак — Собака

Підтримка, надійність і допомога з боку близької людини або колеги.

Лев — Сонце

Успіх і впевненість у власних діях. Ваші старання дадуть відчутний результат.

Діва — Книжка

Прихована інформація або нове знання. Не все варто одразу розкривати.

Терези — Ваги

Пошук рівноваги та зважене рішення. День вимагатиме об’єктивності.

Скорпіон — Ведмідь

Питання контролю, ресурсів або фінансів. Варто діяти обачно й упевнено.

Стрілець — Корабель

Плани на майбутнє, думки про зміни або нові напрями розвитку.

Козоріг — Ключ

Впевнені рішення й правильні дії. Ви знайдете вихід із важливої ситуації.

Водолій — Сад

Зустрічі, спілкування, соціальна активність. Корисні контакти принесуть результат.

Риби — Місяць

Емоційна чутливість і потреба в спокої. День добре підходить для творчості.

17 грудня Раки відчують підтримку й надійне плече поруч, а Козороги зможуть ухвалити впевнені рішення. Для інших знаків день буде сприятливим для зважених кроків, завершення справ і продуманого планування.

