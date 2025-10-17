Оракул Ленорман на 17 жовтня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Терезам — удача, Ракам — нові можливості

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — це 36 символічних карт, що відображають наші щоденні ритми. Вони показують, як події дня можуть скластися для кожного знаку зодіаку, підказуючи, на що звернути увагу. Прогноз на 17 жовтня 2025 року допоможе відчути енергію цього дня й обрати найкращий напрям дій.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Ключ

День рішень і розв’язань. Ви знайдете відповіді, які давно шукали.

Телець — Серце

Любов, гармонія та щирість у стосунках допоможуть відчути спокій і вдячність.

Близнята — Букет

Приємні зустрічі, подяка чи невеликий подарунок зроблять день теплим.

Рак — Корабель

На горизонті — нові можливості. Можливий символічний рух уперед або зміна середовища.

Лев — Сонце

Енергія, сила й ясність супроводжуватимуть вас. Чудовий день для дій.

Діва — Дім

Сфокусуйтеся на стабільності та впорядкуванні побуту. Добре для сімейних справ.

Терези — Конюшина

Удача й випадкові приємності. Навіть дрібниця сьогодні може стати знаком від долі.

Скорпіон — Перехрестя

Постане вибір, який вимагатиме внутрішньої чесності. Прислухайтеся до себе.

Стрілець — Лист

Новини чи запрошення змусять змінити плани, але в позитивному ключі.

Козоріг — Собака

Підтримка друга або колеги нагадає вам, що ви не самі.

Водолій — Книга

День відкриттів. Ви отримаєте знання, що допоможуть розібратися у складній ситуації.

Риби — Лелека

Початок змін або відчуття оновлення. Відпускайте старе й відкривайтеся новому.

17 жовтня 2025 року Терези відчують удачу, а Раки — побачать нові можливості. Решта знаків знайдуть натхнення, гармонію або внутрішню силу для правильних рішень.

