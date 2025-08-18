- Дата публікації
Оракул Ленорман на 18–24 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку
18–24 серпня обіцяє тиждень відкриттів, стабільності та внутрішнього балансу. Найкращий час, щоб прислухатися до себе, діяти інтуїтивно та впевнено формувати свої плани.
Колода Ленорман — це 36 символічних карт, що віддзеркалюють енергії реального часу. Наступний тиждень буде насиченим шансами, виборами й мудрістю. Прогноз покаже, хто отримає ясність, кому випаде нагода стабілізувати справи, а хто відкриє новий шлях.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз на 18–24 серпня для всіх знаків
Овен — Гори — можливі перешкоди, які потребують терпіння. Але ви маєте силу їх подолати.
Телець — Собака — підтримка, вірність і надійність допоможуть у складних моментах.
Близнята — Сад — соціальна активність, корисні знайомства та командна робота надають нову енергію.
Рак — Миші — дрібні витрати чи втрати можуть навчити бути уважнішим до ресурсів.
Лев — Ключ — час для розв'язання питань, відкриття дверей і нових можливостей.
Діва — Лис — остерігайтеся обману; проявіть обачність у справах.
Терези — Перехрестя — тиждень виборів: куди рухатися далі — вирішуєте ви.
Скорпіон — Зірка — є шанс на натхнення, ясність бачення, реалізацію замислів.
Стрілець — Лелека — зміни на краще: шлях до оновлення відкритий.
Козоріг — Вежа — наголос на особистих цілях, самодостатності та формуванні стратегії.
Водолій — Серце — день для прояву тепла, взаємності й духовної гармонії.
Риби — Сова — активне спілкування, новини, можуть з'явитися думки чи тривоги, але це привід діяти.
18–24 серпня — період, коли кожен знак отримує свою енергію: хтось знайде відкриття, хтось — стабільність, декого накриє хвиля натхнення. Важливо слухати себе, приймати рішення усвідомлено та діяти з впевненістю.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
