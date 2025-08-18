Оракул Ленорман на 18–24 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Оракул Ленорман / © ТСН

Колода Ленорман — це 36 символічних карт, що віддзеркалюють енергії реального часу. Наступний тиждень буде насиченим шансами, виборами й мудрістю. Прогноз покаже, хто отримає ясність, кому випаде нагода стабілізувати справи, а хто відкриє новий шлях.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз на 18–24 серпня для всіх знаків

Овен — Гори — можливі перешкоди, які потребують терпіння. Але ви маєте силу їх подолати.

Телець — Собака — підтримка, вірність і надійність допоможуть у складних моментах.

Близнята — Сад — соціальна активність, корисні знайомства та командна робота надають нову енергію.

Рак — Миші — дрібні витрати чи втрати можуть навчити бути уважнішим до ресурсів.

Лев — Ключ — час для розв'язання питань, відкриття дверей і нових можливостей.

Діва — Лис — остерігайтеся обману; проявіть обачність у справах.

Терези — Перехрестя — тиждень виборів: куди рухатися далі — вирішуєте ви.

Скорпіон — Зірка — є шанс на натхнення, ясність бачення, реалізацію замислів.

Стрілець — Лелека — зміни на краще: шлях до оновлення відкритий.

Козоріг — Вежа — наголос на особистих цілях, самодостатності та формуванні стратегії.

Водолій — Серце — день для прояву тепла, взаємності й духовної гармонії.

Риби — Сова — активне спілкування, новини, можуть з'явитися думки чи тривоги, але це привід діяти.

18–24 серпня — період, коли кожен знак отримує свою енергію: хтось знайде відкриття, хтось — стабільність, декого накриє хвиля натхнення. Важливо слухати себе, приймати рішення усвідомлено та діяти з впевненістю.

