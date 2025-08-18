- Дата публікації
Оракул Ленорман на 18 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Стрільцям — натхнення, Тельцям — стабільність
18 серпня — день, коли творчість, ясність думки і внутрішній спокій допоможуть рухатись упевнено вперед. Карти підкажуть, коли діяти активно, а коли ділитися почуттями.
Колода Ленорман містить 36 карт із символічними значеннями, які відображають енергії дня. Прогноз на 18 серпня 2025 року допоможе зорієнтуватися, які теми стануть вирішальними — творчість, комунікації, стабільність чи внутрішня гармонія.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Серце
День зігріє світлом любові, тепла та близькості. Підходить для відновлення емоційних контактів.
Телець — Якір
Стабільність, опора і надійність у справах і стосунках. Вдалий день для закладання фундаменту.
Близнята — Лист
Новини, документи та важливі звернення — вони можуть відкрити нові двері.
Рак — Сонце
Яскрава енергія, впевненість і визнання — чудовий день, щоб проявити себе.
Лев — Букет
Сюрпризи, любов і вдячність — вдало проявити турботу чи отримати приємний жест.
Діва — Дерево
Здоров’я, зростання та внутрішня гармонія. Гарний час для оздоровлення і корекції внутрішнього балансу.
Терези — Ведмідь
Сила, вплив, підтримка — необхідна стабільна основа для дій або перебудов.
Скорпіон — Зірки
Осяяння, натхнення, ясне бачення — день для мрій і формування великих планів.
Стрілець — Гонець
Поштовх, швидкі зміни, новини — позитивні імпульси змушують рухатися вперед.
Козоріг — Хмари
Можлива невизначеність або замішання. Краще утриматися від рішень, поки не стане все ясно.
Водолій — Кільце
Угода, партнерство, зобов’язання — час закріпити домовленості або розширити взаєморозуміння.
Риби — Дорога
Відчуття вибору, кілька шляхів попереду. Варто прислухатися до себе і обрати свій напрямок.
18 серпня 2025 року сприятиме як творчим проявам, так і стабільному розвиткові. Хтось отримає натхнення, інші — змогу закласти фундамент або прийняти важливе рішення. Об’єднуйте внутрішню силу й ясність у діях.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
