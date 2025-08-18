ТСН у соціальних мережах

Оракул Ленорман на 18 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Стрільцям — натхнення, Тельцям — стабільність

18 серпня — день, коли творчість, ясність думки і внутрішній спокій допоможуть рухатись упевнено вперед. Карти підкажуть, коли діяти активно, а коли ділитися почуттями.

Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Колода Ленорман містить 36 карт із символічними значеннями, які відображають енергії дня. Прогноз на 18 серпня 2025 року допоможе зорієнтуватися, які теми стануть вирішальними — творчість, комунікації, стабільність чи внутрішня гармонія.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Серце
    День зігріє світлом любові, тепла та близькості. Підходить для відновлення емоційних контактів.

  • Телець — Якір
    Стабільність, опора і надійність у справах і стосунках. Вдалий день для закладання фундаменту.

  • Близнята — Лист
    Новини, документи та важливі звернення — вони можуть відкрити нові двері.

  • Рак — Сонце
    Яскрава енергія, впевненість і визнання — чудовий день, щоб проявити себе.

  • Лев — Букет
    Сюрпризи, любов і вдячність — вдало проявити турботу чи отримати приємний жест.

  • Діва — Дерево
    Здоров’я, зростання та внутрішня гармонія. Гарний час для оздоровлення і корекції внутрішнього балансу.

  • Терези — Ведмідь
    Сила, вплив, підтримка — необхідна стабільна основа для дій або перебудов.

  • Скорпіон — Зірки
    Осяяння, натхнення, ясне бачення — день для мрій і формування великих планів.

  • Стрілець — Гонець
    Поштовх, швидкі зміни, новини — позитивні імпульси змушують рухатися вперед.

  • Козоріг — Хмари
    Можлива невизначеність або замішання. Краще утриматися від рішень, поки не стане все ясно.

  • Водолій — Кільце
    Угода, партнерство, зобов’язання — час закріпити домовленості або розширити взаєморозуміння.

  • Риби — Дорога
    Відчуття вибору, кілька шляхів попереду. Варто прислухатися до себе і обрати свій напрямок.

18 серпня 2025 року сприятиме як творчим проявам, так і стабільному розвиткові. Хтось отримає натхнення, інші — змогу закласти фундамент або прийняти важливе рішення. Об’єднуйте внутрішню силу й ясність у діях.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

