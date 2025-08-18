Оракул Ленорман на 18 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Стрільцям — натхнення, Тельцям — стабільність

Оракул Ленорман / © ТСН

Реклама

Колода Ленорман містить 36 карт із символічними значеннями, які відображають енергії дня. Прогноз на 18 серпня 2025 року допоможе зорієнтуватися, які теми стануть вирішальними — творчість, комунікації, стабільність чи внутрішня гармонія.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Серце

День зігріє світлом любові, тепла та близькості. Підходить для відновлення емоційних контактів.

Телець — Якір

Стабільність, опора і надійність у справах і стосунках. Вдалий день для закладання фундаменту.

Близнята — Лист

Новини, документи та важливі звернення — вони можуть відкрити нові двері.

Рак — Сонце

Яскрава енергія, впевненість і визнання — чудовий день, щоб проявити себе.

Лев — Букет

Сюрпризи, любов і вдячність — вдало проявити турботу чи отримати приємний жест.

Діва — Дерево

Здоров’я, зростання та внутрішня гармонія. Гарний час для оздоровлення і корекції внутрішнього балансу.

Терези — Ведмідь

Сила, вплив, підтримка — необхідна стабільна основа для дій або перебудов.

Скорпіон — Зірки

Осяяння, натхнення, ясне бачення — день для мрій і формування великих планів.

Стрілець — Гонець

Поштовх, швидкі зміни, новини — позитивні імпульси змушують рухатися вперед.

Козоріг — Хмари

Можлива невизначеність або замішання. Краще утриматися від рішень, поки не стане все ясно.

Водолій — Кільце

Угода, партнерство, зобов’язання — час закріпити домовленості або розширити взаєморозуміння.

Риби — Дорога

Відчуття вибору, кілька шляхів попереду. Варто прислухатися до себе і обрати свій напрямок.

18 серпня 2025 року сприятиме як творчим проявам, так і стабільному розвиткові. Хтось отримає натхнення, інші — змогу закласти фундамент або прийняти важливе рішення. Об’єднуйте внутрішню силу й ясність у діях.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.