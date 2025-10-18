Оракул Ленорман на 18 жовтня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Дівам — нові шляхи, Стрільцям — підтримка

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — це система з 36 карт-символів, що відображають життєві енергії дня через прості образи: Перехрестя, Собака, Серце, Ключ, Сонце. Вони допомагають побачити тенденції та підказують, як найкраще використати можливості поточного дня. Прогноз на 18 жовтня 2025 року відкриває, що Всесвіт підготував кожному зі знаків.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Лист

Важлива новина або розмова вплине на ваші плани. Сьогодні варто бути у контакті.

Телець — Букет

Отримаєте знак уваги чи вдячності. День пройде у теплій атмосфері.

Близнята — Сонце

Успіх і ясність допоможуть ухвалити правильне рішення. Дійте сміливо.

Рак — Дім

Сфокусуйтеся на сім’ї та стабільності. Гарний день для побутових справ.

Лев — Серце

Ніжність, підтримка і теплі почуття. Можлива емоційна розмова «по душах».

Діва — Перехрестя

Перед вами кілька шляхів. Сьогодні важливо обрати той, який ближче до внутрішнього поклику.

Терези — Конюшина

Маленька удача або збіг обставин зіграє вам на користь.

Скорпіон — Лелека

Час оновлення. Ви відчуєте, що щось у вашому житті вже готове змінюватися.

Стрілець — Собака

Підтримка друга або партнера стане опорою та джерелом впевненості.

Козоріг — Зірки

День натхнення й нового бачення майбутнього. Час планувати.

Водолій — Книга

Отримаєте інформацію або підказку, яка допоможе розібратися в ситуації.

Риби — Ключ

Ви знайдете рішення або ресурс, якого не вистачало. День прориву.

18 жовтня 2025 року Діви стоятимуть перед важливим вибором, а Стрільці отримають підтримку й лояльність від людей поруч. Інші знаки матимуть день натхнення, стабільності або нових відкриттів.

