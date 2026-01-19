Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман допомагає побачити головні тенденції тижня та зрозуміти, де на вас чекає рух уперед, а де краще зробити паузу. Період 19–25 січня сприятливий для рішень, які давно назрівали, і для кроків, що допоможуть закріпити позиції на початку року. У багатьох знаків зодіаку тиждень пройде під знаком новин, фінансових тем і вибору напрямку.

Прогноз на тиждень для всіх знаків зодіаку

Овен — Коса

Тиждень принесе рішучі кроки й швидкі зміни. Добре завершувати те, що давно висіло «в повітрі», і не тягнути час там, де потрібна дія.

Телець — Риби

Фінансові можливості та практичні рішення. Можливі вдалі покупки, вигідні домовленості або повернення до теми грошей, яку важливо тримати під контролем.

Близнята — Лист

Новини, повідомлення, документи, важливі розмови. Тиждень сприятливий для переговорів і уточнення деталей — саме в них буде ключ до результату.

Рак — Дім

Потреба в стабільності та опорі. Добрий час для домашніх справ, родинних питань і відновлення ресурсу без перевантаження.

Лев — Сонце

Сильний тиждень із хорошими результатами. Ви будете помітні, впевнені й здатні швидко просувати справи вперед, якщо не розпорошуватимете увагу.

Діва — Книга

Тиждень інформації та внутрішніх висновків. Деякі процеси ще не повністю розкриті, тому варто спостерігати, збирати факти й не поспішати з остаточними рішеннями.

Терези — Перехрестя

Важливе рішення і вибір напрямку. Тиждень підштовхне до визначеності — краще обирати те, що дає перспективу і внутрішню опору.

Скорпіон — Лисиця

Пильність і перевірка деталей. Тиждень вимагатиме обережності: не поспішайте довіряти словам і не приймайте рішення без підтверджень.

Стрілець — Вершник

Рух, новини, активні контакти. Тиждень може принести несподівані пропозиції, короткі поїздки або ситуації, де доведеться швидко реагувати.

Козоріг — Якір

Стабільність і впевнена позиція. Тиждень сприятливий для закріплення результатів, планування і спокійного руху без зайвого шуму.

Водолій — Зірки

Натхнення, нові ідеї та бачення перспективи. Добре планувати, оновлювати цілі та займатися тим, що має довгостроковий сенс.

Риби — Серце

Теплі емоції й важливі розмови з близькими. Тиждень сприятливий для підтримки, зближення і рішень, які приймаються з урахуванням почуттів.

19–25 січня 2026 року пройде під знаком новин, рішень і практичних кроків. Тельці можуть отримати фінансові можливості, Терези — ухвалити важливе рішення, а Леви — відчути впевненість і сильний результат. Загалом тиждень підходить для завершення зайвого, наведення порядку та чітких домовленостей.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.