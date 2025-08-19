ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
76
Час на прочитання
2 хв

Оракул Ленорман на 19 серпня 2025 року: Скорпіонам — ясність, Левам — приємні зміни

19 серпня 2025 року відкриває нові можливості для особистісного зростання та змін. Деякі знаки отримають важливі новини, інші — шанс стабілізувати свої справи й рухатися до мрій.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Карти Ленорман допомагають зрозуміти підсвідомі тенденції дня. Вони підказують, де варто діяти активно, а де — довіритись обставинам. Прогноз на 19 серпня дає орієнтири для всіх знаків зодіаку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Собака
    День принесе вірність, підтримку та дружні контакти. Хороший час для зміцнення довіри.

  • Телець — Гора
    Можливі перешкоди, які вимагатимуть терпіння. Важливо не відступати, а шукати шляхи обходу.

  • Близнята — Риба
    Енергія достатку й фінансів. Ймовірні несподівані надходження чи вдалі ідеї для заробітку.

  • Рак — Ключ
    Розв'язання проблем, нові відкриття й розуміння. Те, що здавалося складним, стане простішим.

  • Лев — Лелека
    Зміни, переїзди або приємні новини. День сприятливий для нових етапів у житті.

  • Діва — Сова
    Спілкування, поради та мудрі думки. Варто дослухатися до тих, хто має досвід.

  • Терези — Вежа
    Час зосередитися на особистих цілях і власних кордонах. Важливо відокремити особисте від чужого.

  • Скорпіон — Ліхтар
    День ясності та прозорих ситуацій. Ви зможете чітко побачити істину та зробити правильний вибір.

  • Стрілець — Човен
    Подорожі, рух і відкриття нових горизонтів. Можливі поїздки або мрії про них.

  • Козоріг — Миша
    Дрібні клопоти можуть забирати енергію. Варто придивитися до деталей, щоб уникнути втрат.

  • Водолій — Жінка
    У центрі подій може опинитися важлива жінка. Її вплив стане визначальним у цей день.

  • Риби — Книга
    Таємниці, навчання, нові знання. Чудовий момент для саморозвитку або розкриття прихованого.

19 серпня стане днем змін і прозрінь. Одні знаки отримають підтримку друзів, інші — відкриють нові знання чи можливості. День обіцяє бути насиченим і плідним.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

