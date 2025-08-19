- Дата публікації
Оракул Ленорман на 19 серпня 2025 року: Скорпіонам — ясність, Левам — приємні зміни
19 серпня 2025 року відкриває нові можливості для особистісного зростання та змін. Деякі знаки отримають важливі новини, інші — шанс стабілізувати свої справи й рухатися до мрій.
Карти Ленорман допомагають зрозуміти підсвідомі тенденції дня. Вони підказують, де варто діяти активно, а де — довіритись обставинам. Прогноз на 19 серпня дає орієнтири для всіх знаків зодіаку.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Собака
День принесе вірність, підтримку та дружні контакти. Хороший час для зміцнення довіри.
Телець — Гора
Можливі перешкоди, які вимагатимуть терпіння. Важливо не відступати, а шукати шляхи обходу.
Близнята — Риба
Енергія достатку й фінансів. Ймовірні несподівані надходження чи вдалі ідеї для заробітку.
Рак — Ключ
Розв'язання проблем, нові відкриття й розуміння. Те, що здавалося складним, стане простішим.
Лев — Лелека
Зміни, переїзди або приємні новини. День сприятливий для нових етапів у житті.
Діва — Сова
Спілкування, поради та мудрі думки. Варто дослухатися до тих, хто має досвід.
Терези — Вежа
Час зосередитися на особистих цілях і власних кордонах. Важливо відокремити особисте від чужого.
Скорпіон — Ліхтар
День ясності та прозорих ситуацій. Ви зможете чітко побачити істину та зробити правильний вибір.
Стрілець — Човен
Подорожі, рух і відкриття нових горизонтів. Можливі поїздки або мрії про них.
Козоріг — Миша
Дрібні клопоти можуть забирати енергію. Варто придивитися до деталей, щоб уникнути втрат.
Водолій — Жінка
У центрі подій може опинитися важлива жінка. Її вплив стане визначальним у цей день.
Риби — Книга
Таємниці, навчання, нові знання. Чудовий момент для саморозвитку або розкриття прихованого.
19 серпня стане днем змін і прозрінь. Одні знаки отримають підтримку друзів, інші — відкриють нові знання чи можливості. День обіцяє бути насиченим і плідним.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
