Оракул Ленорман на 19 серпня 2025 року: Скорпіонам — ясність, Левам — приємні зміни

Карти Ленорман допомагають зрозуміти підсвідомі тенденції дня. Вони підказують, де варто діяти активно, а де — довіритись обставинам. Прогноз на 19 серпня дає орієнтири для всіх знаків зодіаку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Собака

День принесе вірність, підтримку та дружні контакти. Хороший час для зміцнення довіри.

Телець — Гора

Можливі перешкоди, які вимагатимуть терпіння. Важливо не відступати, а шукати шляхи обходу.

Близнята — Риба

Енергія достатку й фінансів. Ймовірні несподівані надходження чи вдалі ідеї для заробітку.

Рак — Ключ

Розв'язання проблем, нові відкриття й розуміння. Те, що здавалося складним, стане простішим.

Лев — Лелека

Зміни, переїзди або приємні новини. День сприятливий для нових етапів у житті.

Діва — Сова

Спілкування, поради та мудрі думки. Варто дослухатися до тих, хто має досвід.

Терези — Вежа

Час зосередитися на особистих цілях і власних кордонах. Важливо відокремити особисте від чужого.

Скорпіон — Ліхтар

День ясності та прозорих ситуацій. Ви зможете чітко побачити істину та зробити правильний вибір.

Стрілець — Човен

Подорожі, рух і відкриття нових горизонтів. Можливі поїздки або мрії про них.

Козоріг — Миша

Дрібні клопоти можуть забирати енергію. Варто придивитися до деталей, щоб уникнути втрат.

Водолій — Жінка

У центрі подій може опинитися важлива жінка. Її вплив стане визначальним у цей день.

Риби — Книга

Таємниці, навчання, нові знання. Чудовий момент для саморозвитку або розкриття прихованого.

19 серпня стане днем змін і прозрінь. Одні знаки отримають підтримку друзів, інші — відкриють нові знання чи можливості. День обіцяє бути насиченим і плідним.

