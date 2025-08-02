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- Астрологія
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Оракул Ленорман на 2 серпня 2025 року: Водолеям — яскраві зустрічі, Козорогам — нові можливості
2 серпня Ленорман покаже, як провести день у настрої відкритості й можливостей — кожен знак може знайти свій символ змін та натхнення.
Оракул Ленорман — система символічних карт, що відкривають важливі підказки для кожного дня. На 2 серпня 2025 року карти вказують на тему відкриття, нових зустрічей і точного розуміння себе. Дізнайся, яка карта випаде твоєму знаку і як використати енергію дня на користь.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — “Ключ”
Відкриття, рішення, можливості — сьогодні ви знайдете важливий доступ або отримаєте відповідь, що наблизить до мети.
Телець — “Корабель”
Подорож, рух або нові горизонти. День підходить для змін напрямків — у справах або планах зі знайомствами.
Близнята — “Дерево”
Стабільне зростання: гармонія фізична та емоційна. Чудовий день для здоров’я, планування та обміркованих дій.
Рак — “Лист”
Повідомлення, листування, важлива звістка. Уникайте гальмування — інформація може бути ключовою.
Лев — “Труна”
Карта трансформації: шанс залишити позаду те, що більше не функціонує. Усвідомлене завершення — до настання нового.
Діва — “Міст”
Зв’язки, примирення, рішення. Сьогодні легко знайти спільну мову, виконати домовленість або врегулювати ситуацію.
Терези — “Перехрестя”
Вибір і нові напрямки: день неоднозначний, але потрібно зробити крок, аби обрати свій шлях.
Скорпіон — “Серце”
Почуття, натхнення, теплі емоції — сьогодні гармонія у відносинах і енергія близькості.
Стрілець — “Миші”
Дрібні втрати, розсіювання енергії. Уникайте метушні та дріб’язкових конфліктів — краще зосередитись.
"Козоріг — “Сонце”
Світло, визнання, успіх — карта обіцяє нові можливості та шанс заявити про себе.
Водолій — “Сад”
Суспільна активність, яскраві зустрічі, групові проєкти. Нові знайомства можуть стати важливими.
Риби — “Лілії”
Спокій, душевна рівновага, мудрі стосунки. Чудово проводити час у родині або з близькими друзями.
2 серпня 2025 року — час відкриттів, трансформацій та вибору. День, коли можна знайти нову дорогу або завершити те, що вже не служить. У центрі — самопізнання, зв’язки, внутрішня мудрість і відчуття гармонії.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.