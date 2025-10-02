Оракул Ленорман на 2 жовтня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Овнам — рішучість, Терезам — натхнення

Оракул Ленорман / © ТСН

Карти Оракула Ленорман допомагають зрозуміти енергію дня через символічні образи, що відображають події та настрої. Це практичні підказки, які допомагають побачити напрям руху й прийняти правильні рішення. Прогноз на 2 жовтня 2025 року покаже, що чекає на кожен знак зодіаку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Ключ

День рішень і можливостей. Ви знайдете правильну відповідь або відкриєте новий шлях.

Телець — Серце

Гармонія у стосунках і взаєморозуміння з близькими зроблять цей день теплим.

Близнята — Лист

На вас чекають важливі новини або цікаве спілкування.

Рак — Дім

Сфокусуйтеся на побуті та родині. Це добрий день для стабільності.

Лев — Сонце

Успіх і впевненість у своїх силах принесуть відчуття задоволення.

Діва — Книга

Нові знання або відкриття дадуть корисний результат.

Терези — Зірки

Натхнення, мрії й творчі ідеї допоможуть розкритися у повній силі.

Скорпіон — Перехрестя

На вас чекає вибір. Довіряйте своїй інтуїції, а не поспіху.

Стрілець — Конюшина

Невелика, але приємна удача супроводжуватиме вас у справах.

Козоріг — Букет

День приємних подій і щирої вдячності від оточення.

Водолій — Лелека

Зміни або новини принесуть позитивні результати.

Риби — Собака

Довіра та підтримка друзів допоможуть вам відчути стабільність.

2 жовтня 2025 року стане днем рішень і натхнення. Овни знайдуть відповіді, Терези відчують приплив творчої енергії, а решта знаків матимуть стабільність, підтримку й приємні зміни.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.