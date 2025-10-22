Оракул Ленорман на 20–26 жовтня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Тельцям — стабільність, Рибам — новий етап

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — це система із 36 символічних карт, що допомагають побачити тенденції періоду мовою простих архетипів: Якір — про стабільність, Лелека — про зміни, Сонце — про ясність, Книга — про нові знання. Тижневий прогноз на 20–26 жовтня 2025 року показує, які енергії впливатимуть на кожен знак зодіаку та як їх найкраще використати.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Лелека

Час оновлення та руху вперед. Зміни будуть плавними, але важливими.

Телець — Якір

Тиждень стабільності й упевненості. Справи рухаються повільно, але результативно.

Близнята — Лист

Нові переговори, інформація або домовленості стануть центральною темою.

Рак — Серце

Почуття, теплі зв’язки та підтримка близьких допоможуть пройти тиждень легко.

Лев — Ключ

Ви отримаєте доступ до нових можливостей або знайдете розв'язання проблеми.

Діва — Зірки

Натхнення та далекоглядні плани. Гарний період для постановки нових цілей.

Терези — Букет

Подяка, приємності, визнання. Тиждень емоційної легкості.

Скорпіон — Перехрестя

Постане вибір. Варто обирати шлях, що ближчий до внутрішнього поклику.

Стрілець — Корабель

Рух, перспективи та розширення. Можливі нові контакти або подорож.

Козоріг — Дім

Потреба в стабільності, опорі, сімейних ресурсах. Добре завершувати старі справи.

Водолій — Конюшина

Маленькі удачі або випадкові подарунки від Всесвіту підсилять прогрес.

Риби — Лелека

Комплексний перехід: новий етап із реальними можливостями. Ви дозріли до змін.

Тиждень із 20 по 26 жовтня 2025 року сприятливий для стабілізації, планування та поступових рішучих кроків. Тельці отримають відчуття опори, а Риби — початок нового етапу з реальними шансами на прорив. Інші знаки знайдуть ясність, натхнення чи гармонію у стосунках і планах.

