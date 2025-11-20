Оракул Ленорман на 20 листопада 2025 року для всіх знаків зодіаку: Левам — стабільність, Терезам — нові шанси

Оракул Ленорман / © Pixabay

Оракул Ленорман відображає глибинні енергії кожного дня через символічні образи. Його поради допомагають побачити перспективу, зосередитися на головному та використати обставини на свою користь. Прогноз на 20 листопада підказує: не поспішайте — зараз час зміцнювати те, що вже має цінність.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Вежа

Зосередженість і порядок. Ви успішно впораєтесь із завданнями, якщо будете діяти методично.

Телець — Букет

День радості й вдячності. Вас можуть приємно здивувати дрібниці або добрі слова.

Близнята — Ключ

Ви знайдете відповідь або рішення, яке допоможе розв’язати давнє питання.

Рак — Серце

Тепло, підтримка й розуміння. Добре зміцнювати важливі стосунки.

Лев — Дім

Стабільність і впевненість. День підходить для наведення ладу — як у справах, так і в думках.

Діва — Конюшина

Маленька удача або приємна несподіванка зроблять день світлішим.

Терези — Лелека

Нові шанси вже поруч. Зміни, навіть незначні, принесуть полегшення й натхнення.

Скорпіон — Сонце

Відчуття сили й задоволення від зробленого. Ви зможете досягти помітних результатів.

Стрілець — Зірки

Творчість і натхнення. Добре планувати, мріяти й готувати нові проєкти.

Козоріг — Якір

Надійність і впевненість у своїй позиції. День сприятливий для стабільних рішень.

Водолій — Корабель

Рух уперед і прагнення нового. Час зробити перший крок до задуманої мети.

Риби — Дерево

Спокій і внутрішня гармонія. Добре відновлювати сили та дбати про баланс.

20 листопада Леви відчують стабільність і впевненість у своїх діях, а Терези — отримають нові шанси та свіже натхнення. Для інших знаків це день рівноваги, вдячності й позитивних зрушень.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

