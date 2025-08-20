ТСН у соціальних мережах

Оракул Ленорман на 20 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Стрільцям — нові горизонти, Терезам — важливі повідомлення

20 серпня — день, коли нові можливості відкриють шлях вперед, а чіткість комунікації стане ключем до успіху. Карти підкажуть, кому діяти активно, а кому — слухати і приймати знаки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Ленорман — колода з 36 карт, кожна символічно відображає певну енергію дня. 20 серпня 2025 року славиться стартами, зв’язками та кутами вибору. У вас з’явиться ясність щодо напрямку дій.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Книга
Це день знань та відкриттів. Можливо, ви дізнаєтесь щось важливе, що змінить ваш погляд.

Телець — Серце
Гармонія, підтримка, душевність. Теплі стосунки — це ваш ресурс сьогодні.

Близянята — Лист
Несподіване повідомлення або документ змінить хід подій. Будьте уважні до вхідної інформації.

Рак — Якір
Стабільність та надійний фундамент — ці якості допоможуть усім, хто рухається під градусом напруги.

Лев — Сонце
Ваш день про світло, успіх і визнання. Удача на вашому боці.

Діва — Дорога
Час вибору: варто проаналізувати варіанти, перш ніж рухатись далі.

Терези — Гонець
Швидкі зміни або новини. Щось швидко пройде через ваше життя — не пропустіть сигнал.

Скорпіон — Квіти
Приємні несподіванки і компліменти. День для дружніх жестів і радощів.

Стрілець — Корабель
Новий горизонт — можливість подорожі, переїзду або відкриття нового напряму.

Козоріг — Дерево
Гармонія зі своїм корінням, здоров’я і внутрішня стійкість — саме вони підтримають у цей день.

Водолій — Хмари
Можлива невизначеність. Краще відкласти важливі рішення, поки ситуація не проясниться.

Риби — Ключ
Вирішення буде знайдено — або двері, що здавалися закритими, відкриються для вас.

20 серпня 2025 року буде сповнений новин, виборів і підтримки. Хтось знайде ясність, хтось — стабільність, а хтось — новий напрямок у святі чи подорожі. День про рух уперед — якщо лише слухати серцем і розумом.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

