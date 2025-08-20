Оракул Ленорман / © ТСН

Ленорман — колода з 36 карт, кожна символічно відображає певну енергію дня. 20 серпня 2025 року славиться стартами, зв’язками та кутами вибору. У вас з’явиться ясність щодо напрямку дій.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Книга

Це день знань та відкриттів. Можливо, ви дізнаєтесь щось важливе, що змінить ваш погляд.

Телець — Серце

Гармонія, підтримка, душевність. Теплі стосунки — це ваш ресурс сьогодні.

Близянята — Лист

Несподіване повідомлення або документ змінить хід подій. Будьте уважні до вхідної інформації.

Рак — Якір

Стабільність та надійний фундамент — ці якості допоможуть усім, хто рухається під градусом напруги.

Лев — Сонце

Ваш день про світло, успіх і визнання. Удача на вашому боці.

Діва — Дорога

Час вибору: варто проаналізувати варіанти, перш ніж рухатись далі.

Терези — Гонець

Швидкі зміни або новини. Щось швидко пройде через ваше життя — не пропустіть сигнал.

Скорпіон — Квіти

Приємні несподіванки і компліменти. День для дружніх жестів і радощів.

Стрілець — Корабель

Новий горизонт — можливість подорожі, переїзду або відкриття нового напряму.

Козоріг — Дерево

Гармонія зі своїм корінням, здоров’я і внутрішня стійкість — саме вони підтримають у цей день.

Водолій — Хмари

Можлива невизначеність. Краще відкласти важливі рішення, поки ситуація не проясниться.

Риби — Ключ

Вирішення буде знайдено — або двері, що здавалися закритими, відкриються для вас.

20 серпня 2025 року буде сповнений новин, виборів і підтримки. Хтось знайде ясність, хтось — стабільність, а хтось — новий напрямок у святі чи подорожі. День про рух уперед — якщо лише слухати серцем і розумом.

