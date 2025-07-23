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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
171
Час на прочитання
3 хв

Оракул Ленорман на 21-27 липня 2025 року: що чекає на всі знаки зодіаку у коханні, грошах та роботі

Оракул Ленорман підказує, що цей тиждень принесе нові можливості в роботі, фінансах і коханні, якщо довіряти знакам.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — це система передбачень, створена на основі колоди з 36 символічних карт, названої на честь французької провидиці Марії Ленорман. Її тлумачення є лаконічними, конкретними та влучними, особливо коли йдеться про практичні сфери життя: кохання, фінанси, роботу. Гороскоп нижче допоможе кожному знаку Зодіаку побачити головні тенденції тижня та отримати підказки на кожен день.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня – 19 квітня)

  • Любов: “Коса” — можливе різке завершення стосунків або сварка. Уникайте імпульсивних слів.

  • Гроші:Ключ” — відкриваються фінансові можливості, можлива несподівана підтримка.

  • Робота:Сад” — ділові зустрічі, мережеві події, вигідні знайомства.

Порада тижня: врівноважте емоції, бо саме вони можуть або зруйнувати, або відкрити шлях до нового.

Телець (20 квітня – 20 травня)

  • Любов:Серце” — романтика, приємні зустрічі, глибокі почуття.

  • Гроші:Вежа” — стабільна, але трохи ізольована ситуація. Переосмислення цінностей.

  • Робота:Годинник” — усе має свій момент. Не квапте події.

Порада тижня: ваша витривалість — ключ до стабільності в усіх сферах.

Близнята (21 травня – 20 червня)

  • Любов:Лист” — новини про кохання або флірт. Онлайн-романтика.

  • Гроші:Миші” — втрати або дрібні витрати. Перевіряйте бюджет.

  • Робота:Корабель” — нові ідеї, відрядження, зміни курсу.

Порада тижня: будьте пильні в грошах, але відкриті в спілкуванні.

Рак (21 червня – 22 липня)

  • Любов:Дім” — стабільність, затишок, гармонія в парі.

  • Гроші:Риба” — прибуток, грошовий потік. Можливий подарунок.

  • Робота:Вершник” — новини, шанс нових проєктів.

Порада тижня: тримайтеся близьких і ловіть фінансові можливості.

Лев (23 липня – 22 серпня)

  • Любов:Зірки” — надії, ідеали, духовний зв’язок.

  • Гроші:Лисиця” — можливі маніпуляції. Не довіряйте всім.

  • Робота:Місяць” — інтуїція, визнання, творчі ідеї.

Порада тижня: вірте в себе, але перевіряйте мотиви інших.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

  • Любов:Хмари” — сумніви, невизначеність. Чекайте ясності.

  • Гроші:Сонце” — великий потенціал доходів, успіх.

  • Робота:Якір” — стабільність, але можлива рутина.

Порада тижня: не поспішайте з рішеннями в особистому, дійте впевнено в професійному.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

  • Любов:Кільце” — союз, обіцянки, зміцнення стосунків.

  • Гроші:Дерево” — поступове зростання, хороші інвестиції.

  • Робота:Змія” — обережність у комунікаціях, можливі інтриги.

Порада тижня: в особистому — єдність, у професійному — стратегія.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

  • Любов:Птахи” — розмови, емоції, можлива тривожність.

  • Гроші:Конверт” — лист або повідомлення про фінанси, можливий сюрприз.

  • Робота:Хрест” — тиск, випробування, але з потенціалом зростання.

Порада тижня: долайте навантаження через спілкування й чесність.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

  • Любов:Дитина” — нові почуття, легкість, флірт.

  • Гроші:Мітла” — витрати через необережність, конфлікти через гроші.

  • Робота:Книга” — нові знання, навчання, нерозкритий потенціал.

Порада тижня: грайте легко в коханні, серйозно — в роботі.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)

  • Любов:Сад” — зустрічі, соціальна активність, знайомства.

  • Гроші:Ведмідь” — сила, стабільність, захист ресурсів.

  • Робота:Коса” — різкі зміни, можлива зміна планів.

Порада тижня: тримайте під контролем фінанси, але готуйтеся до сюрпризів у кар’єрі.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

  • Любов:Гори” — перепони, нерозуміння, потреба в терпінні.

  • Гроші:Дорога” — вибір, нові фінансові шляхи.

  • Робота:Пес” — підтримка колег, вірність справі.

Порада тижня: не зупиняйтесь через труднощі — поруч є ті, хто допоможе.

Риби (19 лютого – 20 березня)

  • Любов:Якір” — стабільність або емоційна застійність.

  • Гроші:Гроб” — завершення старих фінансових моделей. Початок нового.

  • Робота:Сонце” — успіх, визнання, реалізація планів.

Порада тижня: не бійтеся прощатися з минулим — шлях відкривається вперед.

Тиждень 21–27 липня 2025 року за оракулом Ленорман несе баланс між можливостями та викликами. Багато знаків зустрінуть шанси у фінансах та кар’єрі, але для цього доведеться щось завершити або відпустити. У любові — час чесного діалогу та розставляння пріоритетів. Ленорман підказує: уважність до знаків дасть силу для дій.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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