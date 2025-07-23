Оракул Ленорман на 21-27 липня 2025 року: що чекає на всі знаки зодіаку у коханні, грошах та роботі

Оракул Ленорман / © ТСН

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Оракул Ленорман — це система передбачень, створена на основі колоди з 36 символічних карт, названої на честь французької провидиці Марії Ленорман. Її тлумачення є лаконічними, конкретними та влучними, особливо коли йдеться про практичні сфери життя: кохання, фінанси, роботу. Гороскоп нижче допоможе кожному знаку Зодіаку побачити головні тенденції тижня та отримати підказки на кожен день.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Любов: “Коса” — можливе різке завершення стосунків або сварка. Уникайте імпульсивних слів.

Гроші: “Ключ” — відкриваються фінансові можливості, можлива несподівана підтримка.

Робота: “Сад” — ділові зустрічі, мережеві події, вигідні знайомства.

Порада тижня: врівноважте емоції, бо саме вони можуть або зруйнувати, або відкрити шлях до нового.

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Телець (20 квітня – 20 травня)

Любов: “Серце” — романтика, приємні зустрічі, глибокі почуття.

Гроші: “Вежа” — стабільна, але трохи ізольована ситуація. Переосмислення цінностей.

Робота: “Годинник” — усе має свій момент. Не квапте події.

Порада тижня: ваша витривалість — ключ до стабільності в усіх сферах.

Близнята (21 травня – 20 червня)

Любов: “Лист” — новини про кохання або флірт. Онлайн-романтика.

Гроші: “Миші” — втрати або дрібні витрати. Перевіряйте бюджет.

Робота: “Корабель” — нові ідеї, відрядження, зміни курсу.

Порада тижня: будьте пильні в грошах, але відкриті в спілкуванні.

Рак (21 червня – 22 липня)

Любов: “Дім” — стабільність, затишок, гармонія в парі.

Гроші: “Риба” — прибуток, грошовий потік. Можливий подарунок.

Робота: “Вершник” — новини, шанс нових проєктів.

Порада тижня: тримайтеся близьких і ловіть фінансові можливості.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Любов: “Зірки” — надії, ідеали, духовний зв’язок.

Гроші: “Лисиця” — можливі маніпуляції. Не довіряйте всім.

Робота: “Місяць” — інтуїція, визнання, творчі ідеї.

Порада тижня: вірте в себе, але перевіряйте мотиви інших.

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Діва (23 серпня – 22 вересня)

Любов: “Хмари” — сумніви, невизначеність. Чекайте ясності.

Гроші: “Сонце” — великий потенціал доходів, успіх.

Робота: “Якір” — стабільність, але можлива рутина.

Порада тижня: не поспішайте з рішеннями в особистому, дійте впевнено в професійному.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Любов: “Кільце” — союз, обіцянки, зміцнення стосунків.

Гроші: “Дерево” — поступове зростання, хороші інвестиції.

Робота: “Змія” — обережність у комунікаціях, можливі інтриги.

Порада тижня: в особистому — єдність, у професійному — стратегія.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Любов: “Птахи” — розмови, емоції, можлива тривожність.

Гроші: “Конверт” — лист або повідомлення про фінанси, можливий сюрприз.

Робота: “Хрест” — тиск, випробування, але з потенціалом зростання.

Порада тижня: долайте навантаження через спілкування й чесність.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Любов: “Дитина” — нові почуття, легкість, флірт.

Гроші: “Мітла” — витрати через необережність, конфлікти через гроші.

Робота: “Книга” — нові знання, навчання, нерозкритий потенціал.

Порада тижня: грайте легко в коханні, серйозно — в роботі.

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Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Любов: “Сад” — зустрічі, соціальна активність, знайомства.

Гроші: “Ведмідь” — сила, стабільність, захист ресурсів.

Робота: “Коса” — різкі зміни, можлива зміна планів.

Порада тижня: тримайте під контролем фінанси, але готуйтеся до сюрпризів у кар’єрі.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Любов: “Гори” — перепони, нерозуміння, потреба в терпінні.

Гроші: “Дорога” — вибір, нові фінансові шляхи.

Робота: “Пес” — підтримка колег, вірність справі.

Порада тижня: не зупиняйтесь через труднощі — поруч є ті, хто допоможе.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Любов: “Якір” — стабільність або емоційна застійність.

Гроші: “Гроб” — завершення старих фінансових моделей. Початок нового.

Робота: “Сонце” — успіх, визнання, реалізація планів.

Порада тижня: не бійтеся прощатися з минулим — шлях відкривається вперед.

Тиждень 21–27 липня 2025 року за оракулом Ленорман несе баланс між можливостями та викликами. Багато знаків зустрінуть шанси у фінансах та кар’єрі, але для цього доведеться щось завершити або відпустити. У любові — час чесного діалогу та розставляння пріоритетів. Ленорман підказує: уважність до знаків дасть силу для дій.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.