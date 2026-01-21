Оракул Ленорман на 21 січня 2026 року для всіх знаків зодіаку: Терезам — важлива зустріч, Левам — приємні події

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман підказує головні тенденції дня та допомагає зрозуміти, де варто діяти активніше, а де — зберігати спокій. 21 січня буде сприятливим для домовленостей, робочих питань і невеликих кроків, які приведуть до відчутного результату.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Коса

День вимагатиме рішучого кроку. Варто завершити питання, яке давно відкладалося.

Телець — Дерево

Спокійний ритм і відновлення сил. Добре подбати про самопочуття й не перевантажуватися.

Близнята — Птахи

Активні розмови та обговорення. Можливі хвилювання через дрібниці, але вони швидко минуть.

Рак — Дім

Потреба в комфорті та стабільності. День підходить для домашніх справ і відпочинку.

Лев — Букет

Приємні події, теплі слова або знак уваги. Настрій буде позитивним.

Діва — Книга

Інформація ще не вся на поверхні. Варто зібрати більше фактів, перш ніж діяти.

Терези — Сад

Важлива зустріч або корисне спілкування. День сприятливий для домовленостей і контактів.

Скорпіон — Лисиця

Уважність і обережність. Краще перевіряти інформацію й не довіряти словам без підтверджень.

Стрілець — Вершник

Новини або подія зададуть темп дня. Можливі несподівані пропозиції чи активні справи.

Козоріг — Якір

Стабільність і витримка. Ви зможете закріпити результат і рухатися без поспіху.

Водолій — Лелека

Оновлення й зміни. День може принести новий етап або корекцію планів.

Риби — Серце

Теплі емоції та підтримка. Добрий день для щирих розмов і близьких стосунків.

21 січня Терези можуть розраховувати на важливу зустріч або корисний контакт, а Леви отримають приємні події й гарний настрій. Загалом день сприятливий для домовленостей, спокійних рішень і завершення справ без зайвої метушні.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

