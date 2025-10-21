- Дата публікації
Оракул Ленорман на 21 жовтня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Ракам — натхнення, Козорогам — рішення
21 жовтня — день усвідомлених дій, підсиленої інтуїції та нових внутрішніх відкриттів. Для одних знаків цей день принесе творче натхнення, для інших — чіткі відповіді та можливість зробити правильний вибір.
Оракул Ленорман використовує 36 символічних карт, кожна з яких показує певний напрямок подій: шлях, рішення, підтримку або нову можливість. Прогноз на 21 жовтня 2025 року допоможе зрозуміти, яку енергію несе день та як краще її використати для особистого зростання й балансу.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Собака
Підтримка та лояльність з боку близьких. Добре звертатися по допомогу або ділитися довірою.
Телець — Сад
У центрі — зустрічі, комунікація та соціальні контакти. День сприятливий для співпраці.
Близнята — Дім
Потреба у стабільності й комфорті. Гарний день, щоб впорядкувати простір або відпочити поруч із рідними.
Рак — Місяць
Натхнення та емоційна глибина. День посилює творчість і внутрішні відчуття.
Лев — Сонце
Успіх і впевненість. Ви зможете проявити себе та отримати гарний результат.
Діва — Лист
Новини або важлива інформація допоможуть визначити подальший крок.
Терези — Букет
День приємних сюрпризів, уваги та вдячності. Атмосфера м’якості й радості.
Скорпіон — Перехрестя
З’явиться необхідність вибору. Доречно зважити всі варіанти перед тим як рухатися далі.
Стрілець — Лелека
Оновлення або зміни, які принесуть покращення. Час рухатися вперед.
Козоріг — Ключ
Розв'язання питання. Сьогодні ви знайдете вихід або відкриєте нову можливість.
Водолій — Конюшина
Невелика удача або сприятливий збіг подій супроводжуватимуть день.
Риби — Корабель
Нові плани або внутрішній поштовх до розвитку. Час руху — навіть маленького.
21 жовтня 2025 року Раки отримають натхнення та глибше розуміння своїх почуттів, а Козороги — чітке рішення й можливість зробити важливий крок уперед. Для інших знаків день обіцяє гармонію, успіх або м’які зміни.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
