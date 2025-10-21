Оракул Ленорман на 21 жовтня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Ракам — натхнення, Козорогам — рішення

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман використовує 36 символічних карт, кожна з яких показує певний напрямок подій: шлях, рішення, підтримку або нову можливість. Прогноз на 21 жовтня 2025 року допоможе зрозуміти, яку енергію несе день та як краще її використати для особистого зростання й балансу.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Собака

Підтримка та лояльність з боку близьких. Добре звертатися по допомогу або ділитися довірою.

Телець — Сад

У центрі — зустрічі, комунікація та соціальні контакти. День сприятливий для співпраці.

Близнята — Дім

Потреба у стабільності й комфорті. Гарний день, щоб впорядкувати простір або відпочити поруч із рідними.

Рак — Місяць

Натхнення та емоційна глибина. День посилює творчість і внутрішні відчуття.

Лев — Сонце

Успіх і впевненість. Ви зможете проявити себе та отримати гарний результат.

Діва — Лист

Новини або важлива інформація допоможуть визначити подальший крок.

Терези — Букет

День приємних сюрпризів, уваги та вдячності. Атмосфера м’якості й радості.

Скорпіон — Перехрестя

З’явиться необхідність вибору. Доречно зважити всі варіанти перед тим як рухатися далі.

Стрілець — Лелека

Оновлення або зміни, які принесуть покращення. Час рухатися вперед.

Козоріг — Ключ

Розв'язання питання. Сьогодні ви знайдете вихід або відкриєте нову можливість.

Водолій — Конюшина

Невелика удача або сприятливий збіг подій супроводжуватимуть день.

Риби — Корабель

Нові плани або внутрішній поштовх до розвитку. Час руху — навіть маленького.

21 жовтня 2025 року Раки отримають натхнення та глибше розуміння своїх почуттів, а Козороги — чітке рішення й можливість зробити важливий крок уперед. Для інших знаків день обіцяє гармонію, успіх або м’які зміни.

