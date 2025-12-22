Оракул Ленорман на 22–28 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку: підсумки року та важливі рішення

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман допомагає побачити головні тенденції тижня і зрозуміти, де варто діяти активно, а де — зберігати спокій. Кінець грудня сприяє завершенню процесів, зваженим рішенням і турботі про власні ресурси. Це гарний момент, щоб підсумувати рік і визначити пріоритети на майбутнє.

Тижневий прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Коса

Тиждень рішучих дій. Потрібно швидко завершити справу або відмовитися від того, що більше не працює.

Телець — Дім

Фокус на стабільності, родині й комфорті. Добрий час для наведення ладу та домашніх питань.

Близнята — Птахи

Активні обговорення, розмови і хвилювання. Важливо не розпорошувати увагу та дотримуватися головного.

Рак — Дерево

Період відновлення сил і внутрішньої стійкості. Варто дбати про самопочуття та зберігати помірний ритм.

Лев — Сонце

Успіх і задоволення від результатів. Ви побачите плоди своїх зусиль та відчуєте впевненість.

Діва — Ключ

Важливе рішення або правильний підхід. Тиждень допоможе знайти вихід зі складної ситуації.

Терези — Перехрестя

Час вибору. Потрібно визначитися з напрямком, не відкладаючи рішення на потім.

Скорпіон — Вежа

Зосередженість і дистанція. Краще працювати самостійно та уникати зайвих емоцій.

Стрілець — Корабель

Плани на майбутнє, ідеї змін або нові горизонти. Гарний час для стратегічного мислення.

Козоріг — Якір

Стабільність і витримка. Ви міцно стоїте на ногах та впевнено тримаєте обраний курс.

Водолій — Сад

Соціальна активність, зустрічі й спілкування. Тиждень сприятиме корисним контактам.

Риби — Серце

Емоційна підтримка, теплі стосунки та гармонійне спілкування. Гарний період для близьких людей.

Тиждень 22–28 грудня 2025 року буде спокійним, але значущим. Леви й Діви відчують упевненість у своїх діях, Терези стоятимуть перед важливим вибором, а Раки та Риби зосередяться на внутрішньому балансі. Загалом це період закінчення справ і підготовки до нового старту.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

