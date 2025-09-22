Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — це 36 карт із простими символами, які відображають повсякденні події: любов, роботу, сім’ю, фінанси та внутрішній розвиток. Тижневий прогноз допомагає краще зрозуміти ключові тенденції, які впливатимуть на кожен знак. Дізнайтеся, що приготували карти на 22–28 вересня 2025 року.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Лелека

Зміни вже поряд. Тиждень сприятиме оновленню і новим початкам.

Телець — Серце

Час гармонії й теплих стосунків. Емоції вийдуть на перший план.

Близнята — Букет

Очікуйте приємних сюрпризів, подарунків і проявів вдячності.

Рак — Лист

Важливі новини чи документ можуть змінити ваші плани.

Лев — Сонце

Успіх і ясність допоможуть вам проявити себе й отримати визнання.

Діва — Ключ

Ви знайдете рішення, яке відкриє нові можливості.

Терези — Зірки

Натхнення і чіткість у цілях зроблять цей тиждень продуктивним.

Скорпіон — Перехрестя

На вас чекає вибір. Важливо діяти свідомо та уважно зважувати варіанти.

Стрілець — Собака

Підтримка друзів і вірність партнерів стануть вашим головним ресурсом.

Козоріг — Якір

Стабільність і впевненість допоможуть закріпити досягнуте.

Водолій — Конюшина

На вас чекає удача. Маленький шанс може дати несподівано добрий результат.

Риби — Книжка

Тиждень знань і відкриттів. Ви дізнаєтеся щось важливе чи розпочнете навчання.

22–28 вересня 2025 року стане часом стабільності та приємних несподіванок. Козороги отримають упевненість і підтримку, Близнята — сюрпризи та добрі емоції. Інші знаки зодіаку знайдуть натхнення, любов чи нові можливості.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

