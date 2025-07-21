Оракул Ленорман / © Pixabay

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Оракул Ленорман — це система символічних карт, названа на честь відомої французької провидиці Марії-Анни Ленорман. Кожна з 36 карт передає просте, але глибоке послання — про події, емоції, людей, можливості. На відміну від карт Таро, Ленорман менш філософський, але набагато конкретніший. Прогноз на день за картами Ленорман допомагає краще орієнтуватися у щоденних справах і звертати увагу на те, що справді важливо.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Нижче — карта дня для кожного знака зодіаку на 22 липня 2025 року.

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Овен — Карта “Вершник”

Новини, зустрічі, несподівані події.

День активний, сповнений повідомлень, візитів або новин, які варто не проґавити. Звертайте увагу на дрібниці — у них може ховатися важлива підказка.

Телець — Карта “Дім”

Стабільність, комфорт, родина.

Цей день краще провести вдома або в оточенні близьких. Можлива розмова про сімейні справи чи нагода навести лад у внутрішньому світі.

Близнята — Карта “Серце”

Почуття, приязнь, романтика.

Відкритість і доброзичливість допоможуть вам зміцнити зв’язки. День сприятливий для кохання, дружби, прояву щирих емоцій.

Рак — Карта “Лілії”

Гармонія, шляхетність, мудрість.

Ви можете стати прикладом стриманості й доброти. Дослухайтеся до порад старших або поділіться досвідом із тими, хто потребує підтримки.

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Лев — Карта “Ключ”

Рішення, успіх, розгадка.

Сьогодні ви маєте шанс знайти вихід із ситуації або зробити важливий вибір. Будьте уважні: день може дати відповідь на запитання, яке давно не давало спокою.

Діва — Карта “Лисиця”

Хитрість, обачність, маніпуляції.

Стережіться нещирості в оточенні — хтось може діяти у власних інтересах. І самі не відкривайте всі карти — обережність сьогодні не завадить.

Терези — Карта “Корабель”

Зміни, рух, нові горизонти.

Час рухатися далі — у прямому чи переносному сенсі. Можливе бажання поїхати, змінити звичний ритм або подумати про майбутнє.

Скорпіон — Карта “Труна”

Кінець, перетворення, очищення.

День сприяє завершенню чогось застарілого. Не бійтеся відпустити: це створить простір для нового. Емоційно можливе очищення.

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Стрілець — Карта “Зірки”

Ідеї, мрії, внутрішнє світло.

Ваші думки сьогодні особливо натхненні. Добре медитувати, візуалізувати бажане або працювати над креативним проєктом.

Козоріг — Карта “Якір”

Надійність, відповідальність, зосередженість.

Працюйте стабільно — день не для експериментів, а для зміцнення того, що вже є. Ваші спокій і витримка сьогодні — головна сила.

Водолій — Карта “Лист”

Повідомлення, спілкування, документи.

Очікуйте важливої інформації або листа. Сьогодні добре розв'язувати питання, пов’язані з листуванням, навчанням, заявами, договором.

Риби — Карта “Місяць”

Інтуїція, емоції, слава.

Ви можете опинитися в центрі уваги. Прислухайтеся до себе — сновидіння, передчуття чи мистецьке натхнення дадуть підказку, як діяти.

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Загалом день приховує потенціал, який стане явним лише за умови уважності, дослідження або саморефлексії. Навчайтеся, читайте між рядків, слухайте.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.