Оракул Ленорман на 22 листопада 2025 року для всіх знаків зодіаку: Близнюкам — удача, Рибам — рівновага

Карти Оракула Ленорман відображають головні тенденції доби й допомагають побачити приховані підказки життя. Цей день несе можливість відновлення внутрішніх сил, поліпшення стосунків і несподівані, але приємні події.

Овен — Корабель

Рух і відкриття. Нові ідеї або плани допоможуть вам вийти за межі звичного.

Телець — Сад

Активне спілкування, зустрічі й корисні контакти. День сприятливий для соціальної активності.

Близнята — Конюшина

Несподівана удача, приємні новини або невелика вигода. День сповнений позитиву.

Рак — Дім

Спокій і стабільність. Добре присвятити час сім’ї, побуту або плануванню майбутнього.

Лев — Сонце

Успіх і впевненість. Ваша енергія сьогодні привертає увагу й допомагає у справах.

Діва — Ключ

Рішення або можливість, яка відкриє новий етап. Важливо не вагатися.

Терези — Лелека

Зміни, оновлення або гарна новина. День, коли все поступово стає на свої місця.

Скорпіон — Букет

Подяка, турбота й щирість. Ваше ставлення приносить тепло й підтримку.

Стрілець — Дерево

Витримка, стабільність і спокій. Приділіть увагу здоров’ю й відпочинку.

Козоріг — Серце

Гармонія у стосунках і довіра. День, коли щирість має особливу силу.

Водолій — Вежа

Потреба у зосередженості. Займіться тим, що допомагає структурувати ваші дії.

Риби — Терези

Відчуття рівноваги, мир і відновлення спокою. Ви знаходите баланс між дією та відпочинком.

22 листопада Близнюки отримають удачу й позитивні зміни, а Риби — рівновагу та спокій. Для інших знаків цей день стане часом стабільності, вдячності й гармонійних зустрічей.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Зазвичай останній осінній місяць, який здебільшого минає під знаком Скорпіона, жалить і нікого не шкодує, — місяць «кусючих» енергій.