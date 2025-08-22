ТСН у соціальних мережах

Оракул Ленорман на 22 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Терезам — ясність думки, Стрільцям — рух уперед

22 серпня обіцяє ділову ясність, нові рішення та свіжі можливості. Карти покажуть, коли варто діяти рішуче, а коли — спокійно зважити всі варіанти.

Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Колода Ленорман складається з 36 символічних карт, які допомагають орієнтуватися в поточних енергіях дня і приймати обґрунтовані рішення. Прогноз на 22 серпня 2025 року відкриє теми, пов’язані з ясністю, внутрішньою силою та рухом уперед.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Хмари
    Можливі сумніви або невизначеність. Краще почекати, перш ніж ухвалювати важливе рішення.

  • Телець — Будинок
    Стабільність і упевненість у власному просторі. Сприятливий день для зміцнення дому і родини.

  • Близнята — Лицар
    Швидкі зміни, нові повідомлення або зустрічі дадуть імпульс для дій.

  • Рак — Місяць
    Інтуїція і внутрішня чуттєвість допоможуть у вираженні емоцій і творчих задумів.

  • Лев — Сонце
    Яскрава, позитивна енергія дня запалить віру в себе й допоможе досягти визнання.

  • Діва — Книга
    Нові знання, відкриття або віднайдення важливої інформації — сприятливий період для навчання.

  • Терези — Серце
    Почуття, взаємність і емпатія — сильні сторони цього дня для взаєморозуміння.

  • Скорпіон — Букет
    Приємні сюрпризи, компліменти й теплі жести створять настрій гармонії.

  • Стрілець — Корабель
    Рух уперед, зміна напрямку або нова подорож. Активуйте сміливість.

  • Козоріг — Якір
    Внутрішня стійкість, опора і довготривалі результати — важливі для майбутнього.

  • Водолій — Перехрестя
    Потреба зробити вибір або змінити напрям. Довідайтесь своїм пріоритетам.

  • Риби — Ключ
    Вирішення, прорив або відкриті двері — ваш шанс рухатися впевнено далі.

22 серпня 2025 року — день балансу між впевненістю й адаптивністю. Хтось отримає ясність, хтось — нові можливості. Головне — бути відкритим до внутрішніх сигналів і не боятися рухатись уперед.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

