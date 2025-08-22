Оракул Ленорман на 22 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Терезам — ясність думки, Стрільцям — рух уперед

Оракул Ленорман / © ТСН

Колода Ленорман складається з 36 символічних карт, які допомагають орієнтуватися в поточних енергіях дня і приймати обґрунтовані рішення. Прогноз на 22 серпня 2025 року відкриє теми, пов’язані з ясністю, внутрішньою силою та рухом уперед.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Хмари

Можливі сумніви або невизначеність. Краще почекати, перш ніж ухвалювати важливе рішення.

Телець — Будинок

Стабільність і упевненість у власному просторі. Сприятливий день для зміцнення дому і родини.

Близнята — Лицар

Швидкі зміни, нові повідомлення або зустрічі дадуть імпульс для дій.

Рак — Місяць

Інтуїція і внутрішня чуттєвість допоможуть у вираженні емоцій і творчих задумів.

Лев — Сонце

Яскрава, позитивна енергія дня запалить віру в себе й допоможе досягти визнання.

Діва — Книга

Нові знання, відкриття або віднайдення важливої інформації — сприятливий період для навчання.

Терези — Серце

Почуття, взаємність і емпатія — сильні сторони цього дня для взаєморозуміння.

Скорпіон — Букет

Приємні сюрпризи, компліменти й теплі жести створять настрій гармонії.

Стрілець — Корабель

Рух уперед, зміна напрямку або нова подорож. Активуйте сміливість.

Козоріг — Якір

Внутрішня стійкість, опора і довготривалі результати — важливі для майбутнього.

Водолій — Перехрестя

Потреба зробити вибір або змінити напрям. Довідайтесь своїм пріоритетам.

Риби — Ключ

Вирішення, прорив або відкриті двері — ваш шанс рухатися впевнено далі.

22 серпня 2025 року — день балансу між впевненістю й адаптивністю. Хтось отримає ясність, хтось — нові можливості. Головне — бути відкритим до внутрішніх сигналів і не боятися рухатись уперед.

