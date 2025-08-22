- Дата публікації
Оракул Ленорман на 22 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Терезам — ясність думки, Стрільцям — рух уперед
22 серпня обіцяє ділову ясність, нові рішення та свіжі можливості. Карти покажуть, коли варто діяти рішуче, а коли — спокійно зважити всі варіанти.
Колода Ленорман складається з 36 символічних карт, які допомагають орієнтуватися в поточних енергіях дня і приймати обґрунтовані рішення. Прогноз на 22 серпня 2025 року відкриє теми, пов’язані з ясністю, внутрішньою силою та рухом уперед.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Хмари
Можливі сумніви або невизначеність. Краще почекати, перш ніж ухвалювати важливе рішення.
Телець — Будинок
Стабільність і упевненість у власному просторі. Сприятливий день для зміцнення дому і родини.
Близнята — Лицар
Швидкі зміни, нові повідомлення або зустрічі дадуть імпульс для дій.
Рак — Місяць
Інтуїція і внутрішня чуттєвість допоможуть у вираженні емоцій і творчих задумів.
Лев — Сонце
Яскрава, позитивна енергія дня запалить віру в себе й допоможе досягти визнання.
Діва — Книга
Нові знання, відкриття або віднайдення важливої інформації — сприятливий період для навчання.
Терези — Серце
Почуття, взаємність і емпатія — сильні сторони цього дня для взаєморозуміння.
Скорпіон — Букет
Приємні сюрпризи, компліменти й теплі жести створять настрій гармонії.
Стрілець — Корабель
Рух уперед, зміна напрямку або нова подорож. Активуйте сміливість.
Козоріг — Якір
Внутрішня стійкість, опора і довготривалі результати — важливі для майбутнього.
Водолій — Перехрестя
Потреба зробити вибір або змінити напрям. Довідайтесь своїм пріоритетам.
Риби — Ключ
Вирішення, прорив або відкриті двері — ваш шанс рухатися впевнено далі.
22 серпня 2025 року — день балансу між впевненістю й адаптивністю. Хтось отримає ясність, хтось — нові можливості. Головне — бути відкритим до внутрішніх сигналів і не боятися рухатись уперед.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
