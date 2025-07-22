Оракул Ленорман / © ТСН

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Оракул Ленорман — це система символічних карт, яка дозволяє зазирнути в потік подій дня. На відміну від складних систем пророкувань, Ленорман говорить простою мовою символів: вершник — це новини, будинок — родина, а зірки — надії. Прогноз на 23 липня 2025 року допоможе кожному знаку зодіаку побачити свій акцент дня — від кохання до відповідальності, від спілкування до очищення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за картами Ленорман на 23 липня 2025 року

Овен — “Вершник”

Активність, новини, пропозиція.

День обіцяє несподівані зустрічі чи важливі повідомлення. Не сидіть на місці — рух приносить шанс.

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Телець — “Ключ”

Розгадка, рішення, прорив.

Ви знайдете відповідь на питання, що давно хвилює. Вдалий момент для усвідомлень і важливих рішень.

Близнята — “Серце”

Почуття, симпатія, емоційний зв’язок.

Вас чекає день емоційного тепла — відкрийтеся для кохання або приязні. Вразливість — ваша сила.

Рак — “Якір”

Стабільність, відповідальність, фокус.

Зосередьтесь на головному — це не час для імпровізацій. Упевненість у діях допоможе досягти успіху.

Лев — “Корабель”

Подорож, новий напрям, прагнення.

Хочеться змін — і це правильно. Сьогодні корисно планувати поїздку, змінити звичний розклад або подивитися на ситуацію під новим кутом.

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Діва — “Лист”

Новини, документи, важливе спілкування.

Очікуйте на звістку або розмову, яка щось змінить. Варто відповідально поставитися до кожного слова.

Терези — “Лілії”

Мораль, гідність, внутрішній баланс.

Дійте шляхетно — саме це стане опорою. День для гармонії, доброти, поваги до себе й інших.

Скорпіон — “Гроб”

Завершення, звільнення, оновлення.

Щось іде у минуле — не чиніть опір. Ви очищаєте місце для нових смислів і кроків.

Стрілець — “Сонце”

Успіх, ясність, натхнення.

Сильний день для досягнень. Ви можете блиснути, переконати, перемогти. Просто будьте собою.

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Козоріг — “Будинок”

Безпека, стабільність, затишок.

Зверніть увагу на рідних, родину, дім — саме там ваша сила сьогодні. День для домашніх справ і внутрішнього комфорту.

Водолій — “Лисиця”

Хитрість, аналітика, обережність.

Слухайте уважно, аналізуйте, не довіряйте з першого слова. Це день тонких маневрів, а не прямого наступу.

Риби — “Місяць”

Інтуїція, емоції, слава.

Сьогодні ви можете відчути глибоку емоційну хвилю. Можливе визнання, успіх, творче натхнення або яскраві сни.

Порада дня — Карта “Книга”

Не поспішайте з висновками — не вся інформація ще розкрита. День для дослідження, навчання, усвідомлення глибинних процесів.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.