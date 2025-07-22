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- Астрологія
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Оракул Ленорман на 23 липня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Близнятам — нові почуття, а Скорпіонам — глибинне очищення
Карта дня за системою Ленорман підкаже, на що звернути увагу 23 липня: емоції, новини чи трансформації — у кожного знака своя підказка долі.
Оракул Ленорман — це система символічних карт, яка дозволяє зазирнути в потік подій дня. На відміну від складних систем пророкувань, Ленорман говорить простою мовою символів: вершник — це новини, будинок — родина, а зірки — надії. Прогноз на 23 липня 2025 року допоможе кожному знаку зодіаку побачити свій акцент дня — від кохання до відповідальності, від спілкування до очищення.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за картами Ленорман на 23 липня 2025 року
Овен — “Вершник”
Активність, новини, пропозиція.
День обіцяє несподівані зустрічі чи важливі повідомлення. Не сидіть на місці — рух приносить шанс.
Телець — “Ключ”
Розгадка, рішення, прорив.
Ви знайдете відповідь на питання, що давно хвилює. Вдалий момент для усвідомлень і важливих рішень.
Близнята — “Серце”
Почуття, симпатія, емоційний зв’язок.
Вас чекає день емоційного тепла — відкрийтеся для кохання або приязні. Вразливість — ваша сила.
Рак — “Якір”
Стабільність, відповідальність, фокус.
Зосередьтесь на головному — це не час для імпровізацій. Упевненість у діях допоможе досягти успіху.
Лев — “Корабель”
Подорож, новий напрям, прагнення.
Хочеться змін — і це правильно. Сьогодні корисно планувати поїздку, змінити звичний розклад або подивитися на ситуацію під новим кутом.
Діва — “Лист”
Новини, документи, важливе спілкування.
Очікуйте на звістку або розмову, яка щось змінить. Варто відповідально поставитися до кожного слова.
Терези — “Лілії”
Мораль, гідність, внутрішній баланс.
Дійте шляхетно — саме це стане опорою. День для гармонії, доброти, поваги до себе й інших.
Скорпіон — “Гроб”
Завершення, звільнення, оновлення.
Щось іде у минуле — не чиніть опір. Ви очищаєте місце для нових смислів і кроків.
Стрілець — “Сонце”
Успіх, ясність, натхнення.
Сильний день для досягнень. Ви можете блиснути, переконати, перемогти. Просто будьте собою.
Козоріг — “Будинок”
Безпека, стабільність, затишок.
Зверніть увагу на рідних, родину, дім — саме там ваша сила сьогодні. День для домашніх справ і внутрішнього комфорту.
Водолій — “Лисиця”
Хитрість, аналітика, обережність.
Слухайте уважно, аналізуйте, не довіряйте з першого слова. Це день тонких маневрів, а не прямого наступу.
Риби — “Місяць”
Інтуїція, емоції, слава.
Сьогодні ви можете відчути глибоку емоційну хвилю. Можливе визнання, успіх, творче натхнення або яскраві сни.
Порада дня — Карта “Книга”
Не поспішайте з висновками — не вся інформація ще розкрита. День для дослідження, навчання, усвідомлення глибинних процесів.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.