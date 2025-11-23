Оракул Ленорман на 23 листопада 2025 року для всіх знаків зодіаку: Овнам — натхнення, Козорогам — стабільність

Оракул Ленорман / © ТСН

Реклама

Оракул Ленорман відкриває енергії доби, що впливають на настрій, стосунки й перебіг подій. Його символи допомагають побачити, де життя підштовхує до руху, а де — до стабільності. Цей день несе рівновагу, впевненість і м’яке оновлення.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Зірки

Натхнення та нові ідеї. Чудовий день для творчості й планування майбутнього.

Телець — Вежа

Зібраність і послідовність. Добре займатися аналітикою або робочими справами.

Близнята — Букет

Приємні зустрічі, добрі новини або прояв вдячності. День наповнений гармонією.

Рак — Ключ

Ви знайдете рішення або можливість для покращення ситуації. Дійте впевнено.

Лев — Серце

Тепло й підтримка. Чудовий момент для спілкування з близькими або примирення.

Діва — Дім

Відчуття стабільності й спокою. День підходить для наведення ладу вдома або в думках.

Терези — Корабель

Нові ідеї або поїздки допоможуть розширити горизонти. Варто приймати зміни з відкритістю.

Скорпіон — Конюшина

Легкість, удача й приємні збіги. День мине позитивно, якщо не поспішати.

Стрілець — Сонце

Активність і впевненість. Ваші зусилля будуть помічені й оцінені.

Козоріг — Дерево

Стабільність і витримка. Добре займатися справами, які вимагають послідовності.

Водолій — Лелека

Оновлення, зміни або початок чогось важливого. Сміливо рухайтеся вперед.

Риби — Сад

Гармонія у спілкуванні. День підходить для зустрічей і створення нових контактів.

23 листопада Овни отримають натхнення та приплив нових ідей, а Козороги — стабільність і відчуття внутрішньої сили. Для інших знаків день пройде у світлій, гармонійній атмосфері з добрими подіями.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Реклама

Нагадаємо, що раніше ми писали про зодіакальний гороскоп на листопад 2025 року для всіх 12 знаків.

Зазвичай останній осінній місяць, який здебільшого минає під знаком Скорпіона, жалить і нікого не шкодує, — місяць «кусючих» енергій.