Оракул Ленорман на 23 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Рибам — мудрість, Левам — натхнення та ясність

23 серпня — день, коли внутрішнє усвідомлення і творчий проблиск ведуть вперед. Карти підкажуть, де шукати відповіді, а де — діяти відкрито.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Колода Ленорман — це 36 символічних карт, які показують різні аспекти сьогодення. Прогноз на 23 серпня 2025 року відкриє енергії дня: чи це час для мудрості, просвітлення чи руху вперед.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Собака
Вірні друзі чи наставники надають підтримку. День для глибоких зв’язків і довіри.

Телець — Серце
Емоційна гармонія, теплі стосунки, момент для прояву доброти.

Близнюки — Лелека
Зміни та оновлення приходять природно. Корисні трансформації вже в роботі.

Рак — Зірки
Натхнення, творчі думки, дальші перспективи. Час мріяти й будувати візію.

Лев — Сонце
Іскра успіху й ясності. Ваше світло привертає увагу і допомагає діяти впевнено.

Діва — Ключ
Двері відкриті — можливості чекають. Сьогодні вирішиться важливе питання.

Терези — Лист
Повідомлення, документи, комунікація відіграють ключову роль. Не ігноруйте листи.

Скорпіон — Букет
Приємні сюрпризи і визнання — дія у напрямку доброї взаємності.

Стрілець — Дорога
Необхідно зробити вибір. Спробуйте обрати шлях, що відповідає вашим цінностям.

Козоріг — Дерево
Стійкість, ріст, здоров’я — все йде у правильному напрямку, коріння міцне.

Водолій — Хмари
Можливі сумніви або неясність. Краще відкласти рішення до кращого часу.

Риби — Книга
Глибоке знання, усвідомлення, навіть приховані істини. Сьогодні корисно дослідити.

23 серпня 2025 року — день мудрості, підтримки і вибору. Хтось отримає натхнення, хтось — необхідне знання або надійну опору. Головне — слухати серцем і діяти із ясністю.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

