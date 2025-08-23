- Дата публікації
Оракул Ленорман на 23 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Рибам — мудрість, Левам — натхнення та ясність
23 серпня — день, коли внутрішнє усвідомлення і творчий проблиск ведуть вперед. Карти підкажуть, де шукати відповіді, а де — діяти відкрито.
Колода Ленорман — це 36 символічних карт, які показують різні аспекти сьогодення. Прогноз на 23 серпня 2025 року відкриє енергії дня: чи це час для мудрості, просвітлення чи руху вперед.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Собака
Вірні друзі чи наставники надають підтримку. День для глибоких зв’язків і довіри.
Телець — Серце
Емоційна гармонія, теплі стосунки, момент для прояву доброти.
Близнюки — Лелека
Зміни та оновлення приходять природно. Корисні трансформації вже в роботі.
Рак — Зірки
Натхнення, творчі думки, дальші перспективи. Час мріяти й будувати візію.
Лев — Сонце
Іскра успіху й ясності. Ваше світло привертає увагу і допомагає діяти впевнено.
Діва — Ключ
Двері відкриті — можливості чекають. Сьогодні вирішиться важливе питання.
Терези — Лист
Повідомлення, документи, комунікація відіграють ключову роль. Не ігноруйте листи.
Скорпіон — Букет
Приємні сюрпризи і визнання — дія у напрямку доброї взаємності.
Стрілець — Дорога
Необхідно зробити вибір. Спробуйте обрати шлях, що відповідає вашим цінностям.
Козоріг — Дерево
Стійкість, ріст, здоров’я — все йде у правильному напрямку, коріння міцне.
Водолій — Хмари
Можливі сумніви або неясність. Краще відкласти рішення до кращого часу.
Риби — Книга
Глибоке знання, усвідомлення, навіть приховані істини. Сьогодні корисно дослідити.
23 серпня 2025 року — день мудрості, підтримки і вибору. Хтось отримає натхнення, хтось — необхідне знання або надійну опору. Головне — слухати серцем і діяти із ясністю.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
