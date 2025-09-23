ТСН у соціальних мережах

Оракул Ленорман на 23 вересня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Терезам — гармонія, Дівам — стабільність

23 вересня стане днем внутрішнього балансу й упевненості. Одні знаки відчують гармонію у стосунках, інші зможуть закріпити свої досягнення.

Олена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман складається з 36 карт, символи яких відображають життєві події та підказують практичні рішення. Цей інструмент допомагає орієнтуватися у щоденних ситуаціях і робити правильні кроки. Прогноз на 23 вересня 2025 року відкриває ключові теми дня для кожного знаку зодіаку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Лист
    Важливі новини чи документ вплинуть на ваші справи.

  • Телець — Зірки
    Час для натхнення й нових ідей. Ставте амбітні цілі.

  • Близнята — Серце
    День для теплих почуттів і гармонії у стосунках.

  • Рак — Конюшина
    На вас чекає маленька, але приємна удача.

  • Лев — Ключ
    Знайдете вирішення складної ситуації.

  • Діва — Якір
    Стабільність і впевненість допоможуть вам закріпити результат.

  • Терези — Букет
    Гармонія, вдячність і приємні сюрпризи піднімуть настрій.

  • Скорпіон — Собака
    Вірність і підтримка друзів стануть вашим ресурсом.

  • Стрілець — Лелека
    Час для позитивних змін і оновлення.

  • Козоріг — Сонце
    Успіх і ясність принесуть добрі результати.

  • Водолій — Перехрестя
    Перед вами постане вибір. Приймайте рішення уважно.

  • Риби — Дім
    Родина й домашні справи будуть у центрі вашої уваги.

23 вересня 2025 року Терези отримають гармонію й приємні сюрпризи, а Діви — стабільність і впевненість. Для інших знаків цей день стане часом удачі, змін, теплих почуттів і нових можливостей.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie