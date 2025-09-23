Оракул Ленорман на 23 вересня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Терезам — гармонія, Дівам — стабільність

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман складається з 36 карт, символи яких відображають життєві події та підказують практичні рішення. Цей інструмент допомагає орієнтуватися у щоденних ситуаціях і робити правильні кроки. Прогноз на 23 вересня 2025 року відкриває ключові теми дня для кожного знаку зодіаку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Лист

Важливі новини чи документ вплинуть на ваші справи.

Телець — Зірки

Час для натхнення й нових ідей. Ставте амбітні цілі.

Близнята — Серце

День для теплих почуттів і гармонії у стосунках.

Рак — Конюшина

На вас чекає маленька, але приємна удача.

Лев — Ключ

Знайдете вирішення складної ситуації.

Діва — Якір

Стабільність і впевненість допоможуть вам закріпити результат.

Терези — Букет

Гармонія, вдячність і приємні сюрпризи піднімуть настрій.

Скорпіон — Собака

Вірність і підтримка друзів стануть вашим ресурсом.

Стрілець — Лелека

Час для позитивних змін і оновлення.

Козоріг — Сонце

Успіх і ясність принесуть добрі результати.

Водолій — Перехрестя

Перед вами постане вибір. Приймайте рішення уважно.

Риби — Дім

Родина й домашні справи будуть у центрі вашої уваги.

23 вересня 2025 року Терези отримають гармонію й приємні сюрпризи, а Діви — стабільність і впевненість. Для інших знаків цей день стане часом удачі, змін, теплих почуттів і нових можливостей.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

