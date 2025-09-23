- Дата публікації
Оракул Ленорман на 23 вересня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Терезам — гармонія, Дівам — стабільність
23 вересня стане днем внутрішнього балансу й упевненості. Одні знаки відчують гармонію у стосунках, інші зможуть закріпити свої досягнення.
Оракул Ленорман складається з 36 карт, символи яких відображають життєві події та підказують практичні рішення. Цей інструмент допомагає орієнтуватися у щоденних ситуаціях і робити правильні кроки. Прогноз на 23 вересня 2025 року відкриває ключові теми дня для кожного знаку зодіаку.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Лист
Важливі новини чи документ вплинуть на ваші справи.
Телець — Зірки
Час для натхнення й нових ідей. Ставте амбітні цілі.
Близнята — Серце
День для теплих почуттів і гармонії у стосунках.
Рак — Конюшина
На вас чекає маленька, але приємна удача.
Лев — Ключ
Знайдете вирішення складної ситуації.
Діва — Якір
Стабільність і впевненість допоможуть вам закріпити результат.
Терези — Букет
Гармонія, вдячність і приємні сюрпризи піднімуть настрій.
Скорпіон — Собака
Вірність і підтримка друзів стануть вашим ресурсом.
Стрілець — Лелека
Час для позитивних змін і оновлення.
Козоріг — Сонце
Успіх і ясність принесуть добрі результати.
Водолій — Перехрестя
Перед вами постане вибір. Приймайте рішення уважно.
Риби — Дім
Родина й домашні справи будуть у центрі вашої уваги.
23 вересня 2025 року Терези отримають гармонію й приємні сюрпризи, а Діви — стабільність і впевненість. Для інших знаків цей день стане часом удачі, змін, теплих почуттів і нових можливостей.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
