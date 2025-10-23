Оракул Ленорман на 23 жовтня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Дівам — прорив, Ракам — підтримка

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман працює через 36 символів-карт, кожен з яких показує настрої та підказки дня. Цей прогноз допоможе зрозуміти, куди спрямувати енергію 23 жовтня, щоб отримати максимум користі від подій і людей довкола.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Сонце

Ясність і впевненість. Сміливо просувайте свої ідеї — сьогодні вас почують.

Телець — Букет

День приємностей і вдячності. Ви отримаєте добру звістку або знак уваги.

Близнята — Лист

Новини, консультації чи документи стануть ключовими. Гарний день для домовленостей.

Рак — Собака

Підтримка з боку партнера чи друга. Ви не самі у своїх зусиллях.

Лев — Перехрестя

Постане вибір. Сьогодні варто діяти не поспіхом, а зважено.

Діва — Ключ

Проривний момент. Ви знайдете рішення або отримаєте нову можливість.

Терези — Серце

Гармонія, теплі розмови й взаємність. День сприяє налагодженню стосунків.

Скорпіон — Вежа

Потрібна внутрішня опора й самодисципліна. День вимагає стійкості й структури.

Стрілець — Корабель

Рух уперед — у планах або реальних діях. Енергія змін уже поруч.

Козоріг — Книга

З’явиться важлива інформація або розуміння глибинної причини ситуації.

Водолій — Конюшина

Удача на вашому боці. Маленький успіх сьогодні відкриє більші двері завтра.

Риби — Зірки

Натхнення та емоційне піднесення. Ідеї, що з’являться сьогодні, не випадкові.

23 жовтня 2025 року Ракам варто прийняти підтримку, а Дівам — скористатися можливістю прориву. Інші знаки відчують ясність, легкість, натхнення чи корисні новини — день м’яко, але впевнено рухає вперед.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

