- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 145
- Час на прочитання
- 2 хв
Оракул Ленорман на 23 жовтня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Дівам — прорив, Ракам — підтримка
23 жовтня — день дій та внутрішнього підсилення. Частина знаків отримає можливість рухатися вперед сміливіше, інші — відчують, що не залишилися наодинці зі своїми викликами.
Оракул Ленорман працює через 36 символів-карт, кожен з яких показує настрої та підказки дня. Цей прогноз допоможе зрозуміти, куди спрямувати енергію 23 жовтня, щоб отримати максимум користі від подій і людей довкола.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Сонце
Ясність і впевненість. Сміливо просувайте свої ідеї — сьогодні вас почують.
Телець — Букет
День приємностей і вдячності. Ви отримаєте добру звістку або знак уваги.
Близнята — Лист
Новини, консультації чи документи стануть ключовими. Гарний день для домовленостей.
Рак — Собака
Підтримка з боку партнера чи друга. Ви не самі у своїх зусиллях.
Лев — Перехрестя
Постане вибір. Сьогодні варто діяти не поспіхом, а зважено.
Діва — Ключ
Проривний момент. Ви знайдете рішення або отримаєте нову можливість.
Терези — Серце
Гармонія, теплі розмови й взаємність. День сприяє налагодженню стосунків.
Скорпіон — Вежа
Потрібна внутрішня опора й самодисципліна. День вимагає стійкості й структури.
Стрілець — Корабель
Рух уперед — у планах або реальних діях. Енергія змін уже поруч.
Козоріг — Книга
З’явиться важлива інформація або розуміння глибинної причини ситуації.
Водолій — Конюшина
Удача на вашому боці. Маленький успіх сьогодні відкриє більші двері завтра.
Риби — Зірки
Натхнення та емоційне піднесення. Ідеї, що з’являться сьогодні, не випадкові.
23 жовтня 2025 року Ракам варто прийняти підтримку, а Дівам — скористатися можливістю прориву. Інші знаки відчують ясність, легкість, натхнення чи корисні новини — день м’яко, але впевнено рухає вперед.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.
Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.