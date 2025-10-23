ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
145
Час на прочитання
2 хв

Оракул Ленорман на 23 жовтня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Дівам — прорив, Ракам — підтримка

23 жовтня — день дій та внутрішнього підсилення. Частина знаків отримає можливість рухатися вперед сміливіше, інші — відчують, що не залишилися наодинці зі своїми викликами.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман працює через 36 символів-карт, кожен з яких показує настрої та підказки дня. Цей прогноз допоможе зрозуміти, куди спрямувати енергію 23 жовтня, щоб отримати максимум користі від подій і людей довкола.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Сонце
    Ясність і впевненість. Сміливо просувайте свої ідеї — сьогодні вас почують.

  • Телець — Букет
    День приємностей і вдячності. Ви отримаєте добру звістку або знак уваги.

  • Близнята — Лист
    Новини, консультації чи документи стануть ключовими. Гарний день для домовленостей.

  • Рак — Собака
    Підтримка з боку партнера чи друга. Ви не самі у своїх зусиллях.

  • Лев — Перехрестя
    Постане вибір. Сьогодні варто діяти не поспіхом, а зважено.

  • Діва — Ключ
    Проривний момент. Ви знайдете рішення або отримаєте нову можливість.

  • Терези — Серце
    Гармонія, теплі розмови й взаємність. День сприяє налагодженню стосунків.

  • Скорпіон — Вежа
    Потрібна внутрішня опора й самодисципліна. День вимагає стійкості й структури.

  • Стрілець — Корабель
    Рух уперед — у планах або реальних діях. Енергія змін уже поруч.

  • Козоріг — Книга
    З’явиться важлива інформація або розуміння глибинної причини ситуації.

  • Водолій — Конюшина
    Удача на вашому боці. Маленький успіх сьогодні відкриє більші двері завтра.

  • Риби — Зірки
    Натхнення та емоційне піднесення. Ідеї, що з’являться сьогодні, не випадкові.

23 жовтня 2025 року Ракам варто прийняти підтримку, а Дівам — скористатися можливістю прориву. Інші знаки відчують ясність, легкість, натхнення чи корисні новини — день м’яко, але впевнено рухає вперед.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

Дата публікації
Кількість переглядів
145
Наступна публікація

