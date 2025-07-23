ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
174
Час на прочитання
3 хв

Оракул Ленорман на 24 липня 2025 року: Тельцям — ясність, а Ракам — турбота про себе

Карта Ленорман на 24 липня відкриває нові підказки: день сприятливий для оновлення, глибшого розуміння себе та визначення пріоритетів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — система символічних карт, яка дозволяє краще зрозуміти поточний момент. Кожна карта має просте, але точне послання. 24 липня — день, коли варто звернути увагу на сигнали долі: чи то в дрібницях, чи в важливих рішеннях.

Нижче — карта дня для кожного знака зодіаку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за картами Ленорман на 24 липня 2025 року

Овен — “Книга”

Таємниця, навчання, інформація.
Цього дня не поспішайте — не все на поверхні. Варто вчитись, аналізувати або звернути увагу на документи й приховане.

Телець — “Сонце”

Ясність, перемога, енергія.
Сьогодні до вас повертається сила, натхнення та успіх. День сприятливий для прояву ініціативи, самоствердження й реалізації планів.

Близнята — “Вежа”

Дистанція, структура, авторитет.
Це день для офіційних справ, планування або визначення меж. Можливий контакт з установами або потреба зберігати незалежність.

Рак — “Дерево”

Здоров’я, стабільність, зростання.
Час подумати про тіло, душу та ритм життя. День вимагає повільності, спокою й турботи про власний ресурс.

Лев — “Змія”

Спокуса, маніпуляції, мудрість.
Будьте пильні до чужих слів і намірів. День потребує гнучкості й хитрості, але не дозволяйте собою керувати.

Діва — “Сад”

Соціальність, зв’язки, відкритість.
День сприяє зустрічам, публічності, спілкуванню. Вдалий момент для подій, спільних ініціатив і виходу "у світ".

Терези — “Хмари”

Невизначеність, тимчасова плутанина.
Не приймайте сьогодні остаточних рішень — ситуація може бути не зовсім ясною. Краще перечекати та розвіяти сумніви.

Скорпіон — “Собака”

Підтримка, вірність, союз.
День принесе відчуття довіри. Можлива допомога від друга, підтримка або нагадування, що ви не самі.

Стрілець — “Коса”

Різке завершення, енергія, активність.
День може бути несподівано динамічним. Можливе різке рішення або подія, яка обрубає зайве. Дійте рішуче, якщо впевнені.

Козоріг — “Ведмідь”

Сила, контроль, наставництво.
Час проявити авторитет або заручитися підтримкою сильного союзника. День сприятливий для рішень, де потрібна впевненість.

Водолій — “Хрест”

Випробування, глибокий сенс, завершення.
Можлива складна, але важлива ситуація. Це шанс духовно зростати, навіть через труднощі. Не уникайте відповідальності.

Риби — “Мотузка”

Напруга, повторення, коло.
День може бути перевантажений справами або думками. Варто розв’язати внутрішні вузли — час сказати “досить” і вийти з кола.

Карта дня для всіх — “Лелека”

Зміни, оновлення, рух до нового. Не бійтеся трансформацій — це день, коли душа росте, а зміни відкривають нові перспективи.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie