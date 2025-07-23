- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 174
- Час на прочитання
- 3 хв
Оракул Ленорман на 24 липня 2025 року: Тельцям — ясність, а Ракам — турбота про себе
Карта Ленорман на 24 липня відкриває нові підказки: день сприятливий для оновлення, глибшого розуміння себе та визначення пріоритетів.
Оракул Ленорман — система символічних карт, яка дозволяє краще зрозуміти поточний момент. Кожна карта має просте, але точне послання. 24 липня — день, коли варто звернути увагу на сигнали долі: чи то в дрібницях, чи в важливих рішеннях.
Нижче — карта дня для кожного знака зодіаку.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за картами Ленорман на 24 липня 2025 року
Овен — “Книга”
Таємниця, навчання, інформація.
Цього дня не поспішайте — не все на поверхні. Варто вчитись, аналізувати або звернути увагу на документи й приховане.
Телець — “Сонце”
Ясність, перемога, енергія.
Сьогодні до вас повертається сила, натхнення та успіх. День сприятливий для прояву ініціативи, самоствердження й реалізації планів.
Близнята — “Вежа”
Дистанція, структура, авторитет.
Це день для офіційних справ, планування або визначення меж. Можливий контакт з установами або потреба зберігати незалежність.
Рак — “Дерево”
Здоров’я, стабільність, зростання.
Час подумати про тіло, душу та ритм життя. День вимагає повільності, спокою й турботи про власний ресурс.
Лев — “Змія”
Спокуса, маніпуляції, мудрість.
Будьте пильні до чужих слів і намірів. День потребує гнучкості й хитрості, але не дозволяйте собою керувати.
Діва — “Сад”
Соціальність, зв’язки, відкритість.
День сприяє зустрічам, публічності, спілкуванню. Вдалий момент для подій, спільних ініціатив і виходу "у світ".
Терези — “Хмари”
Невизначеність, тимчасова плутанина.
Не приймайте сьогодні остаточних рішень — ситуація може бути не зовсім ясною. Краще перечекати та розвіяти сумніви.
Скорпіон — “Собака”
Підтримка, вірність, союз.
День принесе відчуття довіри. Можлива допомога від друга, підтримка або нагадування, що ви не самі.
Стрілець — “Коса”
Різке завершення, енергія, активність.
День може бути несподівано динамічним. Можливе різке рішення або подія, яка обрубає зайве. Дійте рішуче, якщо впевнені.
Козоріг — “Ведмідь”
Сила, контроль, наставництво.
Час проявити авторитет або заручитися підтримкою сильного союзника. День сприятливий для рішень, де потрібна впевненість.
Водолій — “Хрест”
Випробування, глибокий сенс, завершення.
Можлива складна, але важлива ситуація. Це шанс духовно зростати, навіть через труднощі. Не уникайте відповідальності.
Риби — “Мотузка”
Напруга, повторення, коло.
День може бути перевантажений справами або думками. Варто розв’язати внутрішні вузли — час сказати “досить” і вийти з кола.
Карта дня для всіх — “Лелека”
Зміни, оновлення, рух до нового. Не бійтеся трансформацій — це день, коли душа росте, а зміни відкривають нові перспективи.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.