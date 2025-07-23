Оракул Ленорман на 24 липня 2025 року: Тельцям — ясність, а Ракам — турбота про себе

Оракул Ленорман / © ТСН

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Оракул Ленорман — система символічних карт, яка дозволяє краще зрозуміти поточний момент. Кожна карта має просте, але точне послання. 24 липня — день, коли варто звернути увагу на сигнали долі: чи то в дрібницях, чи в важливих рішеннях.

Нижче — карта дня для кожного знака зодіаку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

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Прогноз за картами Ленорман на 24 липня 2025 року

Овен — “Книга”

Таємниця, навчання, інформація.

Цього дня не поспішайте — не все на поверхні. Варто вчитись, аналізувати або звернути увагу на документи й приховане.

Телець — “Сонце”

Ясність, перемога, енергія.

Сьогодні до вас повертається сила, натхнення та успіх. День сприятливий для прояву ініціативи, самоствердження й реалізації планів.

Близнята — “Вежа”

Дистанція, структура, авторитет.

Це день для офіційних справ, планування або визначення меж. Можливий контакт з установами або потреба зберігати незалежність.

Рак — “Дерево”

Здоров’я, стабільність, зростання.

Час подумати про тіло, душу та ритм життя. День вимагає повільності, спокою й турботи про власний ресурс.

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Лев — “Змія”

Спокуса, маніпуляції, мудрість.

Будьте пильні до чужих слів і намірів. День потребує гнучкості й хитрості, але не дозволяйте собою керувати.

Діва — “Сад”

Соціальність, зв’язки, відкритість.

День сприяє зустрічам, публічності, спілкуванню. Вдалий момент для подій, спільних ініціатив і виходу "у світ".

Терези — “Хмари”

Невизначеність, тимчасова плутанина.

Не приймайте сьогодні остаточних рішень — ситуація може бути не зовсім ясною. Краще перечекати та розвіяти сумніви.

Скорпіон — “Собака”

Підтримка, вірність, союз.

День принесе відчуття довіри. Можлива допомога від друга, підтримка або нагадування, що ви не самі.

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Стрілець — “Коса”

Різке завершення, енергія, активність.

День може бути несподівано динамічним. Можливе різке рішення або подія, яка обрубає зайве. Дійте рішуче, якщо впевнені.

Козоріг — “Ведмідь”

Сила, контроль, наставництво.

Час проявити авторитет або заручитися підтримкою сильного союзника. День сприятливий для рішень, де потрібна впевненість.

Водолій — “Хрест”

Випробування, глибокий сенс, завершення.

Можлива складна, але важлива ситуація. Це шанс духовно зростати, навіть через труднощі. Не уникайте відповідальності.

Риби — “Мотузка”

Напруга, повторення, коло.

День може бути перевантажений справами або думками. Варто розв’язати внутрішні вузли — час сказати “досить” і вийти з кола.

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Карта дня для всіх — “Лелека”

Зміни, оновлення, рух до нового. Не бійтеся трансформацій — це день, коли душа росте, а зміни відкривають нові перспективи.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.