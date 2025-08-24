ТСН у соціальних мережах

Оракул Ленорман на 24 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Овнам — нові відкриття, Козорогам — сила і підтримка

24 серпня 2025 року — день рішень і натхнення. Карти вказують, що сьогодні варто бути уважними до знаків долі, адже вони можуть підказати правильний шлях.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Колода Ленорман складається з 36 карт із символічним значенням. Вона допомагає розкрити енергію кожного дня та дає практичні підказки. Прогноз на 24 серпня підкаже, кому варто готуватися до відкриттів, а кому — зміцнювати свої позиції.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Книга
    Нові знання чи приховані істини вийдуть назовні. Чудовий день для навчання і досліджень.

  • Телець — Букет
    Приємні сюрпризи, вдячність, теплі жести. День наповнений позитивними емоціями.

  • Близнята — Перехрестя
    Постане важливий вибір. Прислухайтеся до інтуїції, щоб зробити правильний крок.

  • Рак — Дім
    Стабільність, турбота про родину та відчуття безпеки. Добрий час для сімейних справ.

  • Лев — Лист
    Новини чи документи принесуть важливу інформацію. Зверніть увагу на повідомлення.

  • Діва — Лелека
    Зміни й оновлення на краще. Можливий новий етап у роботі чи стосунках.

  • Терези — Зірки
    Ясність, натхнення та віра у майбутнє. Сприятливий день для планування.

  • Скорпіон — Місяць
    Емоції і творчість виходять на перший план. Варто довіряти своїй інтуїції.

  • Стрілець — Ключ
    Ви знайдете рішення або відкриєте двері, які раніше були закриті.

  • Козоріг — Ведмідь
    Сила, впевненість і захист. День, коли ви зможете відстояти свої інтереси.

  • Водолій — Сад
    Соціальна активність і знайомства принесуть нові можливості.

  • Риби — Серце
    Гармонія у стосунках і теплі емоції. Чудовий час для прояву почуттів.

24 серпня 2025 року стане днем відкриттів, змін та внутрішньої сили. Карти вказують: варто поєднати інтуїцію з діями, і тоді успіх буде поруч.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир'я в Україні може настати вже цього літа.

