Оракул Ленорман на 24 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Овнам — нові відкриття, Козорогам — сила і підтримка
24 серпня 2025 року — день рішень і натхнення. Карти вказують, що сьогодні варто бути уважними до знаків долі, адже вони можуть підказати правильний шлях.
Колода Ленорман складається з 36 карт із символічним значенням. Вона допомагає розкрити енергію кожного дня та дає практичні підказки. Прогноз на 24 серпня підкаже, кому варто готуватися до відкриттів, а кому — зміцнювати свої позиції.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Книга
Нові знання чи приховані істини вийдуть назовні. Чудовий день для навчання і досліджень.
Телець — Букет
Приємні сюрпризи, вдячність, теплі жести. День наповнений позитивними емоціями.
Близнята — Перехрестя
Постане важливий вибір. Прислухайтеся до інтуїції, щоб зробити правильний крок.
Рак — Дім
Стабільність, турбота про родину та відчуття безпеки. Добрий час для сімейних справ.
Лев — Лист
Новини чи документи принесуть важливу інформацію. Зверніть увагу на повідомлення.
Діва — Лелека
Зміни й оновлення на краще. Можливий новий етап у роботі чи стосунках.
Терези — Зірки
Ясність, натхнення та віра у майбутнє. Сприятливий день для планування.
Скорпіон — Місяць
Емоції і творчість виходять на перший план. Варто довіряти своїй інтуїції.
Стрілець — Ключ
Ви знайдете рішення або відкриєте двері, які раніше були закриті.
Козоріг — Ведмідь
Сила, впевненість і захист. День, коли ви зможете відстояти свої інтереси.
Водолій — Сад
Соціальна активність і знайомства принесуть нові можливості.
Риби — Серце
Гармонія у стосунках і теплі емоції. Чудовий час для прояву почуттів.
24 серпня 2025 року стане днем відкриттів, змін та внутрішньої сили. Карти вказують: варто поєднати інтуїцію з діями, і тоді успіх буде поруч.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%.
