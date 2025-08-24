Оракул Ленорман на 24 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Овнам — нові відкриття, Козорогам — сила і підтримка

Карти Таро / © ТСН.ua

Колода Ленорман складається з 36 карт із символічним значенням. Вона допомагає розкрити енергію кожного дня та дає практичні підказки. Прогноз на 24 серпня підкаже, кому варто готуватися до відкриттів, а кому — зміцнювати свої позиції.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Книга

Нові знання чи приховані істини вийдуть назовні. Чудовий день для навчання і досліджень.

Телець — Букет

Приємні сюрпризи, вдячність, теплі жести. День наповнений позитивними емоціями.

Близнята — Перехрестя

Постане важливий вибір. Прислухайтеся до інтуїції, щоб зробити правильний крок.

Рак — Дім

Стабільність, турбота про родину та відчуття безпеки. Добрий час для сімейних справ.

Лев — Лист

Новини чи документи принесуть важливу інформацію. Зверніть увагу на повідомлення.

Діва — Лелека

Зміни й оновлення на краще. Можливий новий етап у роботі чи стосунках.

Терези — Зірки

Ясність, натхнення та віра у майбутнє. Сприятливий день для планування.

Скорпіон — Місяць

Емоції і творчість виходять на перший план. Варто довіряти своїй інтуїції.

Стрілець — Ключ

Ви знайдете рішення або відкриєте двері, які раніше були закриті.

Козоріг — Ведмідь

Сила, впевненість і захист. День, коли ви зможете відстояти свої інтереси.

Водолій — Сад

Соціальна активність і знайомства принесуть нові можливості.

Риби — Серце

Гармонія у стосунках і теплі емоції. Чудовий час для прояву почуттів.

24 серпня 2025 року стане днем відкриттів, змін та внутрішньої сили. Карти вказують: варто поєднати інтуїцію з діями, і тоді успіх буде поруч.

