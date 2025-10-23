- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 109
- Час на прочитання
- 2 хв
Оракул Ленорман на 24 жовтня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Терезам — ясність, Тельцям — удача
24 жовтня принесе день усвідомлених рішень, м’якої підтримки Всесвіту та можливість нарешті побачити ситуацію чіткіше. Для одних знаків це буде день ясності, для інших — невеликий, але дуже вчасний подарунок долі.
Оракул Ленорман вказує не на долю, а на тенденцію дня — той вектор, у якому найкраще діяти. Символи карт допомагають зрозуміти, де час уповільнитися, а де — використати можливість, що з’являється зараз. Прогноз на 24 жовтня 2025 року показує головні теми для кожного знака зодіаку.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Лелека
День оновлень. Зміни принесуть полегшення або нові перспективи.
Телець — Конюшина
Маленька удача, вигідний збіг обставин або приємна новина.
Близнята — Корабель
Рух уперед, нові плани або натяк на подорож чи розвиток.
Рак — Дім
Стабільність та внутрішній комфорт. День варто провести у знайомому середовищі.
Лев — Букет
Вдячність, компліменти або приємні зустрічі зроблять день теплим.
Діва — Лист
Ви отримаєте повідомлення, яке підкаже наступний крок.
Терези — Сонце
Ясність і правильне бачення ситуації. Сьогодні багато що стане зрозумілим.
Скорпіон — Ключ
Рішення знайдене. Сміливо рухайтеся вперед — двері відкриті.
Стрілець — Перехрестя
Потрібен вибір. Довіряйте внутрішнім орієнтирам, не поспішайте.
Козоріг — Серце
День тепла та емоційної підтримки. Гарний час для сім’ї або стосунків.
Водолій — Зірки
Натхнення та далекоглядне бачення. Ідеї сьогодні мають велике майбутнє.
Риби — Собака
Вірність, підтримка та союзники поруч. Можна покластися на інших.
24 жовтня 2025 року Терези отримають ясність і внутрішній порядок, а Тельці — невелику, але цінну удачу. Інші знаки проживуть день у теплій, підтримуючій енергії з натяком на нові кроки вперед.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
