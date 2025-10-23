ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
2 хв

Оракул Ленорман на 24 жовтня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Терезам — ясність, Тельцям — удача

24 жовтня принесе день усвідомлених рішень, м’якої підтримки Всесвіту та можливість нарешті побачити ситуацію чіткіше. Для одних знаків це буде день ясності, для інших — невеликий, але дуже вчасний подарунок долі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман вказує не на долю, а на тенденцію дня — той вектор, у якому найкраще діяти. Символи карт допомагають зрозуміти, де час уповільнитися, а де — використати можливість, що з’являється зараз. Прогноз на 24 жовтня 2025 року показує головні теми для кожного знака зодіаку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Лелека
    День оновлень. Зміни принесуть полегшення або нові перспективи.

  • Телець — Конюшина
    Маленька удача, вигідний збіг обставин або приємна новина.

  • Близнята — Корабель
    Рух уперед, нові плани або натяк на подорож чи розвиток.

  • Рак — Дім
    Стабільність та внутрішній комфорт. День варто провести у знайомому середовищі.

  • Лев — Букет
    Вдячність, компліменти або приємні зустрічі зроблять день теплим.

  • Діва — Лист
    Ви отримаєте повідомлення, яке підкаже наступний крок.

  • Терези — Сонце
    Ясність і правильне бачення ситуації. Сьогодні багато що стане зрозумілим.

  • Скорпіон — Ключ
    Рішення знайдене. Сміливо рухайтеся вперед — двері відкриті.

  • Стрілець — Перехрестя
    Потрібен вибір. Довіряйте внутрішнім орієнтирам, не поспішайте.

  • Козоріг — Серце
    День тепла та емоційної підтримки. Гарний час для сім’ї або стосунків.

  • Водолій — Зірки
    Натхнення та далекоглядне бачення. Ідеї сьогодні мають велике майбутнє.

  • Риби — Собака
    Вірність, підтримка та союзники поруч. Можна покластися на інших.

24 жовтня 2025 року Терези отримають ясність і внутрішній порядок, а Тельці — невелику, але цінну удачу. Інші знаки проживуть день у теплій, підтримуючій енергії з натяком на нові кроки вперед.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

Дата публікації
Кількість переглядів
109
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie