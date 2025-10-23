Оракул Ленорман на 24 жовтня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Терезам — ясність, Тельцям — удача

Оракул Ленорман / © ТСН

Реклама

Оракул Ленорман вказує не на долю, а на тенденцію дня — той вектор, у якому найкраще діяти. Символи карт допомагають зрозуміти, де час уповільнитися, а де — використати можливість, що з’являється зараз. Прогноз на 24 жовтня 2025 року показує головні теми для кожного знака зодіаку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Лелека

День оновлень. Зміни принесуть полегшення або нові перспективи.

Телець — Конюшина

Маленька удача, вигідний збіг обставин або приємна новина.

Близнята — Корабель

Рух уперед, нові плани або натяк на подорож чи розвиток.

Рак — Дім

Стабільність та внутрішній комфорт. День варто провести у знайомому середовищі.

Лев — Букет

Вдячність, компліменти або приємні зустрічі зроблять день теплим.

Діва — Лист

Ви отримаєте повідомлення, яке підкаже наступний крок.

Терези — Сонце

Ясність і правильне бачення ситуації. Сьогодні багато що стане зрозумілим.

Скорпіон — Ключ

Рішення знайдене. Сміливо рухайтеся вперед — двері відкриті.

Стрілець — Перехрестя

Потрібен вибір. Довіряйте внутрішнім орієнтирам, не поспішайте.

Козоріг — Серце

День тепла та емоційної підтримки. Гарний час для сім’ї або стосунків.

Водолій — Зірки

Натхнення та далекоглядне бачення. Ідеї сьогодні мають велике майбутнє.

Риби — Собака

Вірність, підтримка та союзники поруч. Можна покластися на інших.

24 жовтня 2025 року Терези отримають ясність і внутрішній порядок, а Тельці — невелику, але цінну удачу. Інші знаки проживуть день у теплій, підтримуючій енергії з натяком на нові кроки вперед.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.