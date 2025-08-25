ТСН у соціальних мережах

Оракул Ленорман на 25–31 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Стрільцям — чіткі цілі, Тельцям — стабільне коріння

Останній тиждень серпня принесе поєднання ясного бачення, внутрішньої опори й емоційних зв’язків. Карти підкажуть, коли рухатись уперед, а коли — глибше занурюватися у свої цінності.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — це система передбачення, що базується на колоді з 36 карт, названих на честь французької провидиці Марії Анн Аделіди Ленорман (1772–1843). Вона була відомою придворною ворожкою в Європі та вважалася радницею Наполеона і Жозефіни.

Кожна карта Ленорман має своє символічне значення, яке відображає повсякденні аспекти життя: стосунки, роботу, здоров’я, вибори чи внутрішні стани. На відміну від Таро, Ленорман більше зосереджений на конкретних подіях і практичних порадах.

Прогноз за картами Ленорман на тиждень 25–31 серпня 2025 року допоможе зорієнтуватися в енергіях періоду, підкаже, де варто діяти активно, а де — довіритись долі та спостерігати за знаками.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Собака
    Символ вірності та дружньої підтримки. Надійне плече — ось виразні сигнали цього тижня.

  • Телець — Дерево
    Стабільні коріння та здоров’я. Слід подбати про внутрішню міцність.

  • Близнята — Серце
    Емоційний зв’язок, любов і ніжність — важливі теми тижня.

  • Рак — Зірки
    Натхнення, мрії й оптимізм у драйвері вашого зростання.

  • Лев — Сонце
    День для яскравих перемог, творчості та визнання.

  • Діва — Ключ
    Відповіді та прорив у питаннях, які довго сиділи в підсвідомості.

  • Терези — Перехрестя
    Вибори — важливо чітко бачити, куди вести свій шлях.

  • Скорпіон — Букет
    Приємні моменти, компліменти й душевна гармонія.

  • Стрілець — Якір
    Опора, підтримка та відчуття безпеки — підтримувальна енергія тижня.

  • Козоріг — Хмари
    Невизначеність або потреба в ясності. Варто спочатку обдумати, ніж діяти.

  • Водолій — Лелека
    Нові початки, оновлення та рух вперед.

  • Риби — Книжка
    Знання, таємниці або приховане стане важливою темою.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

