Оракул Ленорман на 25–31 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Стрільцям — чіткі цілі, Тельцям — стабільне коріння

Оракул Ленорман — це система передбачення, що базується на колоді з 36 карт, названих на честь французької провидиці Марії Анн Аделіди Ленорман (1772–1843). Вона була відомою придворною ворожкою в Європі та вважалася радницею Наполеона і Жозефіни.

Кожна карта Ленорман має своє символічне значення, яке відображає повсякденні аспекти життя: стосунки, роботу, здоров’я, вибори чи внутрішні стани. На відміну від Таро, Ленорман більше зосереджений на конкретних подіях і практичних порадах.

Прогноз за картами Ленорман на тиждень 25–31 серпня 2025 року допоможе зорієнтуватися в енергіях періоду, підкаже, де варто діяти активно, а де — довіритись долі та спостерігати за знаками.

Олена Кузьмич

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Собака

Символ вірності та дружньої підтримки. Надійне плече — ось виразні сигнали цього тижня.

Телець — Дерево

Стабільні коріння та здоров’я. Слід подбати про внутрішню міцність.

Близнята — Серце

Емоційний зв’язок, любов і ніжність — важливі теми тижня.

Рак — Зірки

Натхнення, мрії й оптимізм у драйвері вашого зростання.

Лев — Сонце

День для яскравих перемог, творчості та визнання.

Діва — Ключ

Відповіді та прорив у питаннях, які довго сиділи в підсвідомості.

Терези — Перехрестя

Вибори — важливо чітко бачити, куди вести свій шлях.

Скорпіон — Букет

Приємні моменти, компліменти й душевна гармонія.

Стрілець — Якір

Опора, підтримка та відчуття безпеки — підтримувальна енергія тижня.

Козоріг — Хмари

Невизначеність або потреба в ясності. Варто спочатку обдумати, ніж діяти.

Водолій — Лелека

Нові початки, оновлення та рух вперед.

Риби — Книжка

Знання, таємниці або приховане стане важливою темою.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

