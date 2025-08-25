- Дата публікації
Оракул Ленорман на 25–31 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Стрільцям — чіткі цілі, Тельцям — стабільне коріння
Останній тиждень серпня принесе поєднання ясного бачення, внутрішньої опори й емоційних зв’язків. Карти підкажуть, коли рухатись уперед, а коли — глибше занурюватися у свої цінності.
Оракул Ленорман — це система передбачення, що базується на колоді з 36 карт, названих на честь французької провидиці Марії Анн Аделіди Ленорман (1772–1843). Вона була відомою придворною ворожкою в Європі та вважалася радницею Наполеона і Жозефіни.
Кожна карта Ленорман має своє символічне значення, яке відображає повсякденні аспекти життя: стосунки, роботу, здоров’я, вибори чи внутрішні стани. На відміну від Таро, Ленорман більше зосереджений на конкретних подіях і практичних порадах.
Прогноз за картами Ленорман на тиждень 25–31 серпня 2025 року допоможе зорієнтуватися в енергіях періоду, підкаже, де варто діяти активно, а де — довіритись долі та спостерігати за знаками.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Собака
Символ вірності та дружньої підтримки. Надійне плече — ось виразні сигнали цього тижня.
Телець — Дерево
Стабільні коріння та здоров’я. Слід подбати про внутрішню міцність.
Близнята — Серце
Емоційний зв’язок, любов і ніжність — важливі теми тижня.
Рак — Зірки
Натхнення, мрії й оптимізм у драйвері вашого зростання.
Лев — Сонце
День для яскравих перемог, творчості та визнання.
Діва — Ключ
Відповіді та прорив у питаннях, які довго сиділи в підсвідомості.
Терези — Перехрестя
Вибори — важливо чітко бачити, куди вести свій шлях.
Скорпіон — Букет
Приємні моменти, компліменти й душевна гармонія.
Стрілець — Якір
Опора, підтримка та відчуття безпеки — підтримувальна енергія тижня.
Козоріг — Хмари
Невизначеність або потреба в ясності. Варто спочатку обдумати, ніж діяти.
Водолій — Лелека
Нові початки, оновлення та рух вперед.
Риби — Книжка
Знання, таємниці або приховане стане важливою темою.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
