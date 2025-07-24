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- Астрологія
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Оракул Ленорман на 25 липня 2025 року: Овнам — імпульс до дій, а Дівам — підтримка збоку
Карта Ленорман на 25 липня відкриває нові енергії: Овни отримають поштовх до руху, а Діви — відчують плече друга.
Оракул Ленорман — це система з 36 символічних карт, кожна з яких розкриває своє послання на день. На 25 липня карти підказують — деяким знакам пора діяти, іншим варто звернути увагу на партнерство, а ще іншим — дати собі простір для змін. Дивіться свою карту дня нижче.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за картами Ленорман на 25 липня 2025 року
Овен — “Вершник”
Ініціатива, новини, початок.
Цей день дарує вам поштовх до дії. Можлива важлива зустріч або звістка, яка запустить події. Не зволікайте — дійте швидко.
Телець — “Змія”
Мудрість, обережність, стратегія.
Сьогодні краще уникати прямолінійності. Спостерігайте, аналізуйте, не довіряйте першому враженню. Ви здатні на тонку гру.
Близнята — “Вежа”
Дистанція, об’єктивність, структура.
Відокремтеся від емоцій і подивіться на ситуацію зверху. Це день стратегічного мислення, самостійності або розв'язання офіційних питань.
Рак — “Сад”
Соціальність, відкритість, контакт.
Вам потрібна взаємодія. Спілкування принесе нові ідеї або приємні новини. Добре бути серед людей — онлайн чи наживо.
Лев — “Лист”
Новини, документація, зв'язок.
Сьогодні важливо звертати увагу на листи, повідомлення, папери. Можливі звістки, що дадуть новий напрям подіям.
Діва — “Собака”
Вірність, підтримка, союзник.
День, коли хтось поряд із вами виявить турботу або допомогу. Цінуйте лояльність і не соромтесь звертатися за порадою.
Терези — Коса
Швидкі рішення, розриви, очищення.
Може трапитися момент, коли доведеться обрати або рішуче завершити щось. Це не трагедія, а звільнення. Дійте чітко.
Скорпіон — “Ведмідь”
Сила, авторитет, фінанси.
День активної позиції. Ви маєте вплив — скористайтесь ним. Добре обстоювати інтереси або працювати з ресурсами.
Стрілець — “Гроб”
Кінець, завершення, трансформація.
Це момент, коли щось завершується. Не чиніть опір — нова глава потребує чистого простору. Відпустіть без жалю.
Козоріг — “Лелека”
Зміни, розвиток, оновлення.
Ви готові до зростання. День може принести несподівані, але позитивні зрушення. Вітаються ініціативи та нові формати.
Водолій — “Серце”
Почуття, романтика, чутливість.
Ви сьогодні особливо відкриті. Гарний день для кохання, дружби або душевної розмови. Будьте щирими — це відкриє шлях.
Риби — “Лілії”
Мудрість, шляхетність, спокій.
Сьогодні не поспішайте. Вам краще зберігати баланс і діяти етично. Ви — джерело гармонії для інших.
Карта дня для всіх — “Хрест”
День не з легких, але глибокий. Деякі події можуть стати кармічними. Важливо бути чесними з собою і не уникати відповідальності.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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