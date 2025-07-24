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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
3 хв

Оракул Ленорман на 25 липня 2025 року: Овнам — імпульс до дій, а Дівам — підтримка збоку

Карта Ленорман на 25 липня відкриває нові енергії: Овни отримають поштовх до руху, а Діви — відчують плече друга.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — це система з 36 символічних карт, кожна з яких розкриває своє послання на день. На 25 липня карти підказують — деяким знакам пора діяти, іншим варто звернути увагу на партнерство, а ще іншим — дати собі простір для змін. Дивіться свою карту дня нижче.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за картами Ленорман на 25 липня 2025 року

Овен — “Вершник”

Ініціатива, новини, початок.
Цей день дарує вам поштовх до дії. Можлива важлива зустріч або звістка, яка запустить події. Не зволікайте — дійте швидко.

Телець — “Змія”

Мудрість, обережність, стратегія.
Сьогодні краще уникати прямолінійності. Спостерігайте, аналізуйте, не довіряйте першому враженню. Ви здатні на тонку гру.

Близнята — “Вежа”

Дистанція, об’єктивність, структура.
Відокремтеся від емоцій і подивіться на ситуацію зверху. Це день стратегічного мислення, самостійності або розв'язання офіційних питань.

Рак — “Сад”

Соціальність, відкритість, контакт.
Вам потрібна взаємодія. Спілкування принесе нові ідеї або приємні новини. Добре бути серед людей — онлайн чи наживо.

Лев — “Лист”

Новини, документація, зв'язок.
Сьогодні важливо звертати увагу на листи, повідомлення, папери. Можливі звістки, що дадуть новий напрям подіям.

Діва — “Собака”

Вірність, підтримка, союзник.
День, коли хтось поряд із вами виявить турботу або допомогу. Цінуйте лояльність і не соромтесь звертатися за порадою.

Терези — Коса

Швидкі рішення, розриви, очищення.
Може трапитися момент, коли доведеться обрати або рішуче завершити щось. Це не трагедія, а звільнення. Дійте чітко.

Скорпіон — “Ведмідь”

Сила, авторитет, фінанси.
День активної позиції. Ви маєте вплив — скористайтесь ним. Добре обстоювати інтереси або працювати з ресурсами.

Стрілець — “Гроб”

Кінець, завершення, трансформація.
Це момент, коли щось завершується. Не чиніть опір — нова глава потребує чистого простору. Відпустіть без жалю.

Козоріг — “Лелека”

Зміни, розвиток, оновлення.
Ви готові до зростання. День може принести несподівані, але позитивні зрушення. Вітаються ініціативи та нові формати.

Водолій — “Серце”

Почуття, романтика, чутливість.
Ви сьогодні особливо відкриті. Гарний день для кохання, дружби або душевної розмови. Будьте щирими — це відкриє шлях.

Риби — “Лілії”

Мудрість, шляхетність, спокій.
Сьогодні не поспішайте. Вам краще зберігати баланс і діяти етично. Ви — джерело гармонії для інших.

Карта дня для всіх — “Хрест”

День не з легких, але глибокий. Деякі події можуть стати кармічними. Важливо бути чесними з собою і не уникати відповідальності.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

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